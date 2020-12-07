英特尔 36 核至强处理器跑分曝光：属于 Ice Lake-SP 系列，10nm 54MB L3 缓存

IT之家12月7日消息 据外媒 techpowerup 报道，英特尔一款服务器处理器于 12 月 4 日在 GeekBench 5 跑分库中亮相，双路多核分数达到了 35812 分。爆料者为推特用户 Leakbench 。该处理器为 36 核 72 线程设计，采用双路模式运行在华硕 Y4R-A1-ASUS-G1 服务器主板上。

根据泄露出的信息，该处理器主频为 3.6GHz，每核心 L2 缓存高达 1.25MB，共用 54MB 的 L3 缓存。这相比上一代至强处理器有着很大进步。

IT之家此前报道，英特尔于今年 8 月 18 日在 Hot Chips 2020 主题演讲中，介绍了新一代 “Ice Lake-SP”至强处理器。该系列采用 10nm 制程，幻灯片介绍最大为 28 核设计，支持 AVX-512 VPMADD52 等指令集。从这次泄露的跑分信息来看，英特尔有能力开发单个核心 36 核的服务器 CPU，用于应对 AMD 此前已量产并收到广泛好评的 EPYC“霄龙”处理器。目前的 EPYC（霄龙）处理器最高可达 64 个核心，主频最高 3.4GHz，具备 256MB 缓存，采用 7nm 工艺制造。