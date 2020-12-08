AMD 发布肾上腺素 2020 20.12.1 驱动：支持《赛博朋克 2077》和 RX 6900XT

IT之家 12 月 8 日消息 今晚，AMD 发布了 Radeon Adrenalin 2020 20.12.1 驱动，为刚刚上市的 RX 6900XT 显卡提供支持，同时优化即将上线的《赛博朋克 2077》。

IT之家了解到，本次更新还修复了一些 Bug，比如在 RX 6800 系列产品上，游戏应用程序有时会在低于预期的频率的情况下被卡住，《穿越火线》在尝试将游戏分辨率改为 16:9 时可能会遇到问题。

AMD 新旗舰显卡 Radeon RX 6900XT 已在 12 月 8 日（今晚）22 点京东 / 天猫发售，售价 7999 元起。AMD表示，AMD 表示，RX 6900XT 显卡为 4K 游戏的卓越性能而打造，采用全新 AMD RDNA2 架构，具有 80 个强大的增强型计算单元，2.25GHz 加速时钟频率，可以在最高游戏设置下提供更高的性能。AMD Radeon RX 6900XT 拥有 128MB 全新 AMD Infinity Cache 高速缓存技术和 16GB 显存，可以满足苛刻的新一代游戏所需。

《赛博朋克 2077》现已在 GOG、Steam、PlayStation、Epic 平台预载已经开启，而 Xbox 平台上周即已完成预载，全平台游戏将在 10 日早八点正式解锁。