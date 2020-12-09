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微软 Chromium 版 Edge 89 开发版发布：减少后台标签耗电，按需扫描泄露密码

2020/12/9 9:40:02 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月9日消息 微软今天宣布为 Edge Dev 开发渠道用户发布 v89.0.723.0 构建版本更新。这是 Edge 89 版本的第一个版本。IT之家获悉，该版本减少了后台标签对电量的消耗，内置了从密码设置页面按需扫描泄露密码的功能等，还附带了几个 Bug 修复。

增加功能 :

  • 增加了从密码设置页面运行按需扫描泄漏密码的功能。

  • 增加了 Cookies 和网站数据的预加载网站的网站权限。

  • 增加了让下载的 PDF 在默认的 PDF 阅读器中打开，而不是 Edge 浏览器的选项。

  • 在”共享、复制和粘贴设置 “页面中添加了键盘快捷键信息。

  • 启用 Chromium 工作，以减少后台标签的电池使用量。

  • 启用了从 Chromium 对 “打印允许背景图形模式”和 “打印背景图形默认值”的管理策略支持。

当然，在这个版本中，你也会发现可靠性修复和行为改变。在可靠性方面，微软修复了 Edge 无法启动而是给出 “side by side 配置无效”的错误问题。此外，他们还修复了 Linux 系统启动时崩溃问题，以及在创建新时间后快速关闭浏览器时崩溃问题。

  • 修复了 Edge 无法启动，而是给出 “side by side 配置无效”的错误信息的问题。

  • 修复了在 Linux 上启动时的崩溃问题。

  • 修复了在创建新标签后快速关闭浏览器时的崩溃问题。

  • 修复了关机时崩溃的问题。

  • 修复了使用垂直标签页时的崩溃。

  • 修复了重新打开之前关闭的 IE 模式标签页，有时会导致浏览器崩溃的问题。

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关键词：Edge浏览器Chromium

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