微软 Chromium 版 Edge 89 开发版发布：减少后台标签耗电，按需扫描泄露密码

IT之家12月9日消息 微软今天宣布为 Edge Dev 开发渠道用户发布 v89.0.723.0 构建版本更新。这是 Edge 89 版本的第一个版本。IT之家获悉，该版本减少了后台标签对电量的消耗，内置了从密码设置页面按需扫描泄露密码的功能等，还附带了几个 Bug 修复。

增加功能 :

增加了从密码设置页面运行按需扫描泄漏密码的功能。

增加了 Cookies 和网站数据的预加载网站的网站权限。

增加了让下载的 PDF 在默认的 PDF 阅读器中打开，而不是 Edge 浏览器的选项。

在”共享、复制和粘贴设置 “页面中添加了键盘快捷键信息。

启用 Chromium 工作，以减少后台标签的电池使用量。

启用了从 Chromium 对 “打印允许背景图形模式”和 “打印背景图形默认值”的管理策略支持。

当然，在这个版本中，你也会发现可靠性修复和行为改变。在可靠性方面，微软修复了 Edge 无法启动而是给出 “side by side 配置无效”的错误问题。此外，他们还修复了 Linux 系统启动时崩溃问题，以及在创建新时间后快速关闭浏览器时崩溃问题。