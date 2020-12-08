微软 Win10 Edge 浏览器 “省流量版”测试上线

IT之家 12 月 8 日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 网页浏览器正在获得一个新的功能，以节制数据使用。

Windows 10 可以分辨出真正的 Wi-Fi 网络和有限的 Wi-Fi 网络或你的设备使用手机移动热点网络之间的区别。这项功能被称为 “计费连接”，启用它意味着后台互联网使用将被节制。

当连接被标记为 “计费”时，Windows 将不会自动下载和安装 Windows 10 和 Microsoft Store 更新（重要的安全补丁除外）。它还将禁用点对点更新和动态磁贴，以节省你的带宽。

此外，当计费连接功能处于活动状态时，Windows 10 UWP 应用程序可能会有不同的行为。计费连接是一种很好的方式，可以让你更多地控制网络连接，并防止操作系统消耗你的所有带宽。

微软现在正在更新 Chromium 开源平台，支持 Windows 10 的计费连接。

这将允许基于 Chromium 的浏览器 (Edge 和 Chrome)遵循你的 Windows 10 网络设置，并在你的数据配额有限的连接上暂停更新 / 下载。

从截图中可以看到，该功能已经在微软 Edge Canary 浏览器中上线，明年它将会出现在谷歌 Chrome 和其他 Chromium 浏览器中。

IT之家获悉，微软在 Chromium commit 中指出，它希望实现一个基本的侦测功能，它可以在能够检测蜂窝与非蜂窝类型的平台上工作，这与如今 Windows 10 网络的计费方式基本相同。

谷歌 Chrome 工程师也同意微软的做法，该功能很可能很快就会登陆 Chrome Canary 浏览器。

“确实如此，Chromium 中的很多代码都是假设计量蜂窝网络的。如果我们能通过 NetworkChangeNotifier 支持 IsConnectionMetered()API，那肯定会更好。”开发者指出。

正如上面提到的，Windows 10 的计费连接设置让你对后台互联网活动有更大的控制权，当你使用数据有限的互联网服务时，Chromium 集成特别有用。

Windows 10 现在支持新的功能，让你通过配置带宽设置来节流 Windows Update 更新和微软商店消耗的数据。