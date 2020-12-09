潮品：苹果 AirPods Max 可实现 125 种颜色组合

IT之家 12 月 9 日消息 苹果昨天发布了头戴式耳机 AirPods Max，国行售价 4399 元，12 月 15 日发售。

AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种颜色版本，IT之家曾报道，AirPods Max 的耳垫采用磁吸式可拆卸设计，是可以进行更换的，官网已经放出了单独售卖的耳垫单品供用户选购，共有五款耳垫，价格 499 元，但目前仍为 “即将发售”状态。

这意味着如果搭配不同颜色的耳垫，AirPods Max 在左右耳垫相同配色的情况下，有 5*5=25 种搭配方案。MacRumors 图形设计师 Ryan Barrieau 提前设计了所有 25 种可能的组合，虽然许多颜色搭配在一起并不好看，但有一些组合还是不错的，比如太空灰的 AirPods Max 搭配红色耳垫或天蓝色的 AirPods Max 搭配银色耳垫。

而如果让左右耳垫颜色也不同，此时搭配方案可以达到 5*5*5=125 种，可以说非常多了。

IT之家了解到，AirPods Max 的设计包括网状头带、不锈钢框架和记忆泡沫耳罩。苹果表示，头带的设计是为了分散重量，减少头部压力。和 Apple Watch 一样，AirPods Max 也有一个数字表冠，用于音量控制、音频播放、接听或结束电话以及激活 Siri。目前，AirPods Max 的到货日期已经排到了明年 1-3 月。

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