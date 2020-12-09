确认：三星 Galaxy S21 在部分市场将搭载骁龙 888 处理器

IT之家 12 月 9 日消息 自从高通推出骁龙 888 处理器后，就有传言和猜测说三星将在 Galaxy S21 系列上全面采用 Exynos 处理器。不过，情况似乎并非如此。至少在部分市场，Galaxy S21 系列会搭载骁龙 888 芯片组。

昨日，Galaxy S21（SM-G991U）获得了 FCC 认证，配套文件显示，这款手机将使用 SM8350 芯片组，这是高通的骁龙 888 处理器的代号。这意味着 Galaxy S21（以及该系列其它机型）在美国市场将使用最新的骁龙芯片组。据悉，三星 Galaxy S21 系列在韩国和美国市场将采用骁龙 888 处理器，而其它市场将采用 Exynos 2100 处理器。

FCC 认证还显示，Galaxy S21 将配备 mmWave 5G、Wi-Fi 6、蓝牙 5.0、NFC 和 9W 反向无线充电功能。文件中还提到了 Galaxy S21 的电池 (EB-BG991ABY)，但并未透露其容量。不过，早前该电池的 3C 信息曾透露其容量为 4000mAh。

IT之家了解到，虽然 FCC 认证中也提到了型号为 EP-TA800 的充电器，但无法确定三星是否会将其放在包装盒中，这是一款 25W USB Type-C 快速充电器，该公司目前的中端和旗舰智能手机都会配备。据此前消息，Galaxy S21 系列可能不会在包装盒中附带充电器和耳机。