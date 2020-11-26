消息称三星 Galaxy S21 将支持使用声音解锁，最快明年 1 月发布

IT之家 11 月 26 日消息 当三星 Galaxy S21（或 Galaxy S30）在 2021 年发布时，可能会带来另一种解锁方式。SamMobile 消息称，三星正在为 Galaxy S21 带回 Bixby 语音解锁功能，作为指纹识别不方便使用时的替代方案。

据报道，三星计划在 Galaxy S21 上首发推出声音解锁功能，之后再为其它设备添加该功能。

当然，声音解锁的安全性可能还存疑，拥有你的高质量声音录音的人理论上可以解锁你的手机。指纹识别或虹膜扫描通常更难被骗过，但语音解锁会比许多 Android 手机上的基础面部解锁更安全 , 当然其最大的好处还是方便，当用户不能触摸和看手机时可以用来解锁手机。

当然，语音解锁并非 Galaxy S21 的主要卖点。如果之前的传言准确的话，新的产品线将倚重于摄像头的升级，比如 Ultra 机型中的第二代 10800 万像素传感器以及改进的 4K 和 8K 视频录制。当然还有下一代骁龙芯片，Ultra 机型可能会引入 S Pen 支持，这可能标志着 Galaxy Note 系列的结束。

IT之家了解到，Galaxy S21 系列可能最早在明年 1 月亮相，但也有可能会在通常的 2 月或 3 月发布。