三星 Galaxy S21 全系钢化膜曝光：仅超大杯采用曲面屏

IT之家 12 月 7 日消息 三星 Galaxy S21 系列有望在明年 1 月发布，随着发布的临近，网上关于新机的消息也越来越多，今天网上就流出了 Galaxy S21 系列三款钢化膜。

根据之前的消息，三星 Galaxy S21 系列将包含三款机型，包括 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra。从曝光的钢化膜来看，Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 采用了直屏，而 Galaxy S21 Ultra 为双曲面屏，边框均非常窄，据悉三款机型都支持 120Hz 高刷新率。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 Ultra 有望支持 S Pen，但是否提供笔插槽仍不得而知。根据以往的规律，三星 Galaxy S21 系列国行版、美版将搭载骁龙 888 处理器，欧版将搭载 Exynos 2100 处理器。

传闻中的三星 Galaxy S21 系列其它规格：