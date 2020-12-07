三星 S21 Ultra、S21 + 真机曝光：前者四摄加持，采用磨砂玻璃后壳

IT之家 12 月 7 日消息 今天爆料者 sakitech 曝光了号称是三星 Galaxy S21 Ultra 和 S21 Plus 真机的图片，图片只展示了两部背面摄像头模块的部分。

从照片来看，三星 Galaxy S21 Ultra 采用了四摄，而三星 Galaxy S21 Plus 则采用三摄。新机疑似还采用了磨砂后壳，但爆料者称量产品不一定会是这样。

两部手机摄像头的配置也已曝光，三星 S21 Ultra 相机参数如下：1200 万像素超广角采用索尼 IMX563 Gen5 架构传感器，主摄是第二代 0.8um 的一亿像素 HM3，3X 光变和 10X 光变都是三星 S5K3J1，激光对焦取代 ToF。

三星 S21 Plus 三摄组合则是 1200 万像素主摄 + 1200 万像素超广角 + 6400 万像素长焦。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 Ultra 有望支持 S Pen，但是否提供笔插槽仍不得而知。根据以往的规律，三星 Galaxy S21 系列国行版、美版将搭载骁龙 888 处理器，欧版将搭载 Exynos 2100 处理器，Galaxy S21 系列有望在明年 1 月发布。