价格曝光：消息称三星 Galaxy S21 可能会比前代产品便宜很多

IT之家 12 月 2 日消息 三星和许多其他手机制造商近年来逐渐提高了手机的价格，但在 2021 年可能不会出现这种情况。据 SamMobile 报道，一则来自韩国博客 Naver 的传言显示，与前代产品相比，三星可能会降低每款 Galaxy S21 的起售价。

据报道，这家科技巨头希望以 850 美元至 899 美元的价格出售基础款 Galaxy S21，这远低于 Galaxy S20 的 999 美元。S21 Plus 的价格将在 1050 美元至 1099 美元之间，大大低于 S20 Plus 的 1199 美元。而 S21 Ultra“仅需要”1250 美元到 1299 美元，而不是 S20 Ultra 的 1399 美元。

爆料人 Landsk 声称 Galaxy S21 的价格区间 “正在讨论中”，三星还没有确认任何事情。

IT之家了解到，三星和其他手机制造商一样，正在应对一个严峻的市场，疫情影响了手机的销量，降价可能会让消费者考虑 Galaxy S21 系列的可能性增大。

还有就是竞争的问题，苹果的 iPhone 12 起价为 799 美元，三星可能希望将 Galaxy S21 的价格接近这一水平，以避免失去可能愿意换机的客户。还有很多来自安卓制造商的竞争，包括来自小米和 OPPO 的价格激进的中国手机，这可能不是向有成本意识的买家伸出橄榄枝，而更多是生存问题。