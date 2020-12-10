微软将强制升级 Win10 旧版本，最新更新到 1909 或 2004 版本

IT之家 12 月 10 日消息 外媒 Windows Latest 报道，从 2020 年 12 月开始，如果一些用户不手动更新他们的 PC，微软将开始强制将其升级到 Windows 10 版本 1909 或 2004。此举是在微软宣布结束对 Windows 10 版本 1903 支持之后，包括 Windows 10 Home 和 Windows 10 Pro。

考虑到微软早在两个月前就发布了升级提醒，这对大多数用户来说应该不是问题。微软也曾确认，即使人们不想升级，也会开始强制升级。

IT之家获悉，如果你使用的是 Windows 10 版本 1903，本月晚些时候你将被强制升级到 1909 版本。如果你使用的是 Windows 10 版本 1909，你将在明年春天被强制升级到 Windows 10 版本 2004。

请记住，用户不可能阻止强制升级，除非你愿意对 Windows 注册表或组策略进行修改。

如果你是那些还在使用去年的 Windows 10 系统版本的用户之一，最好尝试手动升级。

要获得最新版本的 Windows 10，只需前往 “设置”应用，检查更新即可。如果你的设备由于神秘原因被阻止接收更新，你可以尝试 Media Creation Tool 或 Windows 10 ISO 镜像文件安装。

微软还通过 Windows Update 更新页面内的新通知告知用户即将进行的强制升级。这个过程预计将在本周开始，并在未来一个月内扩大，然后 Windows 10 版本 21H1 更新就可以进入生产渠道。

用户将分波升级，但如果你的硬件或软件配置没有出现兼容性障碍，你也可以直接升级到 Windows 10 20H2 更新。

据知情人士透露，Windows 10 21H1 更新很可能在明年 4-5 月份亮相，Windows 10X 将在未来几天开始面向 OEM 厂商提供。