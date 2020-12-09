微软 Win10 20H2 Build 19042.685 正式发布：属于强制更新补丁

IT之家12月9日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 在 2020 年的最后一次更新补丁现在已经通过 Windows Update 渠道面向用户推出。通过本月的补丁发布，微软现已回归到交付大量安全修复和改进的惯例。

Windows 10 KB4592438 是 Windows 10 20H2 版本和 2004 版本的强制更新，通过 12 月的更新，微软已经为消费者和企业修复了一长串安全问题和非安全问题。

2020-12 Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems (KB4592438)

2020-12 Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems

下面是 Windows 10 KB4592438 (Build 19042.685) 更新内容：

Windows 10 Build 19042.685 已经修复了一个问题，当用户试图将游戏机与电脑配对时，Xbox 游戏应用会产生麻烦。微软还修复了一个问题，当你手动安装额外的语言包时，Windows 10 将无法显示本地账户组。

上个月，微软修复了一个导致部分用户蓝屏的问题。随着今天的星期二补丁更新，微软已经修复了另一个错误，当用户试图使用 Windows 虚拟桌面功能登录时，会显示黑屏。

微软还删除了 Internet Explorer 中的 “关于”对话框，换成了新的现代对话框。同样，另一个 Bug 也得到了修复，Windows 10 会因为一些 API 而出现内存泄漏。

IT之家获悉，通过此次更新，微软还将改进文件资源管理器的黑暗模式。此次 Windows 10 更新已经修复了一个问题，即当设备被设置为使用黑暗模式时，资源管理器和控制面板用户界面混合了明亮模式和黑暗模式的元素。

当你反复右击一个文件打开属性菜单时，这个问题就会很明显。此外，还有一个 bug，当你在黑暗模式下使用操作系统时，界面的某些部分会变得无法阅读。

微软已经修复了 Windows 10 就地升级功能对部分用户不起作用的问题。当这种情况发生时，用户在升级到最新版本的 Windows 10 或修复操作系统安装介质的问题时，无法选择保留他们的文件、设置或应用程序。

现在，该问题已经在上周通过可选的更新解决，该修复已经包含在 12 月的累积更新中。