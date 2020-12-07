外媒绘制三星 Galaxy S21 系列渲染图

IT之家12月7日消息 三星 Galaxy S21 系列渲染图预计将在明年 1 月中下旬发布，而关于该系列机型的渲染图已出现多个版本。

外媒 LetsGoDigital 从与三星电子密切相关的消息来源收到了可靠的信息，并联合设计师Giuseppe Spinelli基于该标准绘制出一系列渲染图。与此前OnLeaks的渲染图相比99%的细节吻合，只有 Ultra 型号增加了一个传感器（三星制造的全新的 ISOCell Vizion 3D ToF 传感器，位于闪光灯上方）。

据目前已有信息，三星 S21/S21+/S21 Ultra 将搭载骁龙 888 或 Exynos 2100，全系配备 120Hz 刷新率的屏幕，预计将于明年1月下旬发布。

三星 S21：采用 6.2 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4000mAh 电池，12MP+64MP（长焦案）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，塑料后盖

三星 S21+：采用 6.7 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4800mAh 电池，12MP+64MP（长焦）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

三星 S21 Ultra：搭载 6.8 英寸 WQHD+ LTPO 120Hz 自适应屏幕，搭载 5000mAh 电池，108MP（第二代）+10MP（3X）+10MP（10X）+12MP （超广角），Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

▲ 图源 LetsGoDigital，下同

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 Ultra 有望支持 S pen，但是否提供笔插槽仍不得而知。