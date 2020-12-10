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DxOMark 公布最佳智能手机屏幕：三星 Galaxy Note20 Ultra 5G（Exynos）

2020/12/10 8:37:26 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家12月10日消息 昨日，DxOMark 公布最佳智能手机屏幕评选结果，首测第一名为三星 Galaxy Note20 Ultra 5G（Exynos）

IT之家了解到，DxOMark 表示，三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 屏幕获得了 89 分，在观看视频的性能上，能呈现适宜的亮度，让观看体验更加愉悦。在使用图库应用程序和浏览网页时都非常流畅，运动模糊也处理得不错。不足之处则是色彩过于饱和；蓝光滤镜不能有效消除蓝光。

三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 在多个类别中表现优异，有些项目却出奇的不理想。不过，它的整体得分还是相当出色。恰到好处的亮度让 Note20 Ultra 适合用来观看视频，同时在各种情况下，屏幕易读性都很好，亮度水平不错。蓝光滤镜的项目让这款手机丢了几分，因为它的滤光镜无法滤除太多的蓝光。如同我们测试过的许多其他手机，在户外时，屏幕显得有点太暗。使用图库应用程序和浏览网页时都很顺畅，但在缩放图库应用程序时，触控精准度不足。混迭的问题与过度饱和的色彩也影响了 Note20 Ultra 5G 的分数，但是也不妨碍它成为第一名。

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三星 Galaxy Note20 Ultra 5G 屏幕主要规格

  • 屏幕尺寸：6.9 英寸 OLED 屏幕

  • 分辨率：3088 x 1440 像素

  • 刷新率高达 120 Hz

  • 圆形凹口位于（直向）顶端中央的位置

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关键词：DxOMark三星

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