三星商店确认 Galaxy S21 系列 1 月 14 日全球上市，颜色、相机细节流出

IT之家 12 月 10 日消息 三星将于 1 月 14 日在全球范围内推出 Galaxy S21 系列，这是三星在印度最大的手机体验店向外媒 Android Authority 证实的。三星位于班加罗尔的 Opera House 卖场的店员在电话中告诉 Android Authority，新旗舰将在一周左右后抵达印度。

三星专属商店也已经开始在印度接受 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus 和 Galaxy S21 Ultra 的预订。可以通过支付 2000 卢比（约 177 元）来预订下一代三星旗舰机，商店将通过 WhatsApp 告知买家确切的上市时间和发货细节。预购的用户可以在手机正式发布后选择自己喜欢的 S21 机型。

除了确认发布会和印度上市细节外，三星商店的高管还确认了即将上市的三款机型的配色。

据悉，三星 Galaxy S21 将提供灰色、粉色、紫色和白色的配色。Galaxy S21 Plus 将推出粉色、紫色、银色和黑色。同时，顶级的 Galaxy S21 Ultra 只会有黑色和银色的配色。

IT之家了解到，其他方面，三星商店确认了之前泄露的 Galaxy S21 Ultra 的相机规格，即一个 10800 万像素的主摄像头，两个 1000 万像素的传感器，其中一个将支持 10 倍光学变焦，以及激光自动对焦。没有得到第四个传感器的细节，但据称是一个 1200 万像素的传感器。