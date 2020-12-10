OPPO 携手故宫推出多款定制版 IoT 新品：由内而外深度定制

IT之家 12 月 10 日消息 12 月 10 日，OPPO 与故宫博物院携手，推出了一系列融合故宫元素的 OPPO 智能家族的手表、无线耳机。其中包括 OPPO Watch 故宫新禧版和 OPPO Enco X 故宫福启版。同时，OPPO 智能电视也将迎来展现故宫风貌的主题和壁纸。

▲OPPO 智能家族故宫定制版

此次 OPPO 推出的多款故宫定制版新品，同样经过了由内而外的深度定制。

OPPO Watch 故宫新禧版定制礼盒在外观、表盘、充电动画等方面进行了深度合作，礼盒选用了喜庆的宫墙红作为底色，盒盖正中印刻着烫金祥云，内包装采用传统日晷元素与传统折页式设计，预示着新的一年红红火火。礼盒中的 OPPO Watch 手表外观也有着故宫元素。设计团队精选了紫禁城中经典的祥云纹，将其复刻在 OPPO Watch 手表的表带、底壳以及充电底座上，并且以宫墙红作为手表的主色调，朱墙琉璃瓦在表壳等细节处体现，让手表秒变 “吉祥物”，抬手即可接收新年祝福。

OPPO Watch 故宫新禧版特别定制了四大主题表盘，分别为白鹤紫霄、海错世界、流金岁月、繁花似锦，其中白鹤紫霄为动态表盘。四款表盘灵感均来源于故宫的典藏文物，配合 1.91 英寸双曲面柔性屏，抬腕即可随时欣赏。OPPO Watch 故宫新禧版还将太和殿宝座正上方的蟠龙藻井做成了手表充电动画，融入诸多吉祥元素，让腕上这抹红色具有更多寓意。

OPPO Watch 故宫新禧版

OPPO Watch 故宫新禧版手表在配置和功能上，与普通版相同，具备自主研发的双擎动力续航架构，智能模式下续航可达 40 小时，长续航模式下可达 21 天，同时配备了 3D 双曲面柔性屏，搭载了 Watch VOOC 闪充技术，支持 eSIM 功能，可随时随地接打电话、回复消息。并有专业的运动健康相关功能，提供专业科学的运动健康体验。

OPPO 同时发布了首款与故宫联名的无线耳机——OPPO Enco X 故宫福启版。设计师从故宫宫墙汲取灵感，以 “宫墙红”为主色调，轻盈、灵气，同时还有祥云元素。

OPPO Enco X 故宫福启版定制礼盒

OPPO Enco X 故宫福启版

作为 OPPO 首款旗舰级 TWS 真无线降噪耳机，OPPO Enco X 采用了创新的 DBEE 3.0 声学系统，同时与北欧品牌丹拿联手进行调音。四档降噪模式，带来了全场景降噪体验。

OPPO 智能电视故宫主题壁纸

IT之家了解到，售价方面，OPPO Watch 故宫新禧版售价 1999 元，OPPO Enco X 故宫福启版售价 999 元 ，12 月 10 日开启预定，12 月 29 日线上线下正式开售，故宫版主题和壁纸也将于 29 日全面上线 OPPO 智能电视，打开就能带你走进故宫，让沉睡的文物活跃起来，也让家中充满新年气息。