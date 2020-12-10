【IT之家开箱组】OPPO Reno 5 Pro 手机图赏：纤薄盈盈，星钻熠熠

12 月 10 日（今天）晚上，OPPO 正式发布了旗下 Reno 5 系列新机，包括 OPPO Reno 5 和 Reno 5 Pro，这距离上一代 Reno 4 系列新机推出刚过去半年。目前IT之家已经拿到了极光蓝版本的 OPPO Reno 5 Pro 手机，话不多说，现在小编就为大家送上开箱图赏。

Reno 5 Pro 的包装仍然延续了 Reno 系列的一贯风格，修长的长方体设计，表面银白色，图案极简，烫印文字上还有彩虹色的流光。手机之外，包装盒里还有透明保护壳、取卡针、说明书、充电器、数据线以及耳机。

我们主要来看 OPPO Reno 5 Pro 手机的本体。IT之家拿到 OPPO Reno 5 Pro 的第一感觉是轻巧、纤细，其机身重量只有有 173g，厚度为 7.6mm，握着它，仿佛握着一块薄薄的磨砂玻璃。

OPPO Reno 5 Pro 的颜值亮点主要集中在机身背面，其最大的特色是采用了独特的 “星钻工艺”。所谓 “星钻工艺”，就是将普通 AG 玻璃内部微小的球状颗粒晶体改造成金字塔晶体结构，令单个晶体的反光面积更大，体现在后壳上，就像有成千上万个微粒晶体熠熠发光一样。加上 OPPO Reno 5 Pro 整机轻薄的机身，可谓纤薄盈盈，星钻熠熠。

另外值得一提的是极光蓝版本的配色，淡淡的水蓝色非常纯粹，色泽养眼。而星钻工艺带来的手感也很特别，摸在上面和一般的磨砂玻璃不同，更接近全粒皮革的手感。

OPPO Reno 5 Pro 采用不锈钢的金属中框，中框配合机身被做成了淡蓝色，中框很细窄，左侧为音量增减按键，右侧为电源键。手机顶部为麦克风，底部则为扬声器、USB Type-C 接口、麦克风以及 SIM 卡插槽。

配置方面，OPPO Reno 5 Pro 搭载联发科天玑 1000 + 处理器，前置摄像头为 3200 万像素，后置四摄系统，包括 6400 万像素超清主摄、800 万像素超广角镜头、200 万像素复古肖像以及 200 万像素微距镜头。这款手机还拥有 6.55 英寸双曲面柔性打孔屏，支持 90Hz 刷新率，180Hz 采样率，电池容量为 4350mAh（典型值），支持 65W 超级闪充，有 8GB 运存 + 128GB 存储和 12GB 运存 + 256 GB 存储（UFS 2.1）的配置选项。

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