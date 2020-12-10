【IT之家评测室】OPPO Reno 5 Pro 手机体验：一个 “美”字贯穿全部

如果你想在今天的智能手机市场寻找一款颜值精美、适合大众使用的手机，那么 OPPO Reno 系列一定可以成为你的候选项之一。



12 月 10 日，在上代 Reno 4 系列手机发布仅半年后，OPPO 又推出了全新的 Reno 5 系列手机，包括 OPPO Reno 5 和 Reno 5 Pro 两款机型，都拥有独具一格的漂亮颜值。

目前IT之家已经第一时间拿到了极光蓝色的 OPPO Reno 5 Pro，作为 OPPO 在 2020 年的收官之作，这款手机除了外观漂亮外，还有哪些其他值得关注的地方呢？今天IT之家就通过评测为大家解答。

一、外观设计：“星钻工艺”带来颜值和手感提升

相信看中 OPPO Reno 5 Pro 的人至少有一半是因为它的颜值，这么说并不夸张。拿到 OPPO Reno 5 Pro 后，IT之家小编的第一感觉就是：漂亮。

先从包装盒说起，Reno 5 Pro 的包装仍然延续了 Reno 系列的一贯风格，修长的长方体设计，表面银白色，图案极简，烫印文字上还有彩虹色的流光。

包装盒里除了有手机，还有透明保护壳、取卡针、说明书、充电器、数据线以及耳机。

拿起 OPPO Reno 5 Pro。第一感觉是轻巧、纤细，其机身重量只有有 173g，厚度为 7.6mm，握着它，仿佛握着一块薄薄的磨砂玻璃。

为什么说是磨砂玻璃呢？这要归因于 Reno 5 Pro“星钻工艺”机身后壳带来的独特手感。

没错，OPPO Reno 5 Pro 在颜值上最大的看点就是它背壳上新一代的 “星钻工艺”。

所谓 “星钻工艺”，可以理解为在 AG 玻璃工艺的基础上升级改造而来。普通 AG 玻璃放大后的形状是球形的，而星钻工艺在此基础上进行处理，将颗粒改造成金字塔晶体结构，令单个晶体的反光面积更大，体现在后壳上，就像有成千上万个微粒晶体熠熠发光一样。

星钻工艺带来的视觉观感是独特的，闪光但不油腻，磨砂又不暗哑，看起来很高级。而且这种工艺也没有影响手机配色的纯度，以IT之家手上的极光蓝为例，色泽还是非常醇正养眼的。

星钻工艺带来的手感也很特别，摸在上面和一般的磨砂玻璃不同，更接近全粒皮革的手感。

Reno 5 Pro 的机身背面设有抛光玻璃的四摄像头模块，以及竖排镂刻的 “OPPO RENO GLOW”字样。这一排字为抛光表面，和周围的磨砂予以区隔，特别的是这一层字样在视觉上有一种叠层的效果，仿佛是浮在后壳表面的，可以看出细节还是很用心的。

沿着星钻后壳来到手机中框。Reno 5 Pro 采用不锈钢的中框，色彩与背壳保持一致，中框很细窄，左侧为音量增减按键，右侧为电源键。

手机顶部为麦克风，底部则为扬声器、USB Type-C 接口、麦克风以及 SIM 卡插槽。

至于手机正面，OPPO Reno 5 Pro 则并没有什么特别之处，为一块 6.55 寸双曲面柔性打孔屏，顶部则是微缝状的听筒。

总结来说，OPPO Reno 5 Pro 的颜值是十分出众的，这主要得益于三点：极致轻薄的机身、后壳的 “星钻工艺”，以及纯正亮眼的配色。另外，IT之家觉得，Reno 5 Pro 这种颜值的美似乎更女性化一些，相对来说更适合喜欢追求美的女生使用。

二、影像体验：人像视频效果出色

OPPO Reno 5 Pro 相比 Reno 4 Pro 在影像能力上做了一系列升级，核心是围绕人像视频拍摄。具体来说，这款手机搭载行业领先的 FDF 全维人像视频技术系统，支持 8 重 100 级自定义美颜调节，后置四摄，包括 64MP 的超清主摄、8MP 超广角镜头、2MP 复古肖像镜头和 2MP 的微距镜头，前置摄像头则仍然是 3200 万像素，光圈 f/2.4，单位像素尺寸为 0.8um，传感器尺寸则为 1/2.8 英寸。

因为 OPPO Reno 5 Pro 影像系统的核心卖点在于人像拍摄，因此这部分我们不妨首先看看它拍人的功力。

首先是人像视频的拍摄，OPPO Reno 5 Pro 主要是通过 AI 焕采视频美颜和 AI 视频增强等功能将人拍得更美。

其中，AI 焕采视频美颜就是通过前置摄像头自拍视频，开启 AI 功能，Reno 5 Pro 就会智能识别人种、性别、年龄等信息，然后根据这些特征信息给出最适合的美颜方案，例如人脸分离式白平衡、AI 肤色检测、AI 分区磨皮等。

IT之家通过 AI 焕采视频美颜拍摄了一段自拍视频，可以看到，在标准模式下，OPPO Reno 5 Pro 已经能把人物拍得清晰，锐利，色彩调校也比较养眼，人物面部细节丰富，略带一些美颜的效果；而开启 AI 功能后，AI 焕采视频美颜就会对人物进行细致的美化，包括脸部肤色的优化，可以让人物气色更好，同时面部轮廓也做了优化，五官的立体更强。当然，整体上仍然保持了自然、舒适的画面风格，不会像一般美颜那么假。

AI 焕采视频美颜是将美颜功能交给人工智能，而如果你希望在美颜上表达自己的想法，OPPO Reno 5 Pro 也提供了丰富的手动视频美颜选项，包括八重 100 级的视频美颜自定义：你可以手动进行磨皮、瘦脸、大眼、瘦鼻、下巴、小脸、补妆、立体等各种操作，调整出你最满意的效果。

AI 视频增强，则是将视频超级夜景和 OPPO 原来的 LiveHDR 功能合二为一，一键开启，智能判断，实时优化。

在实际测试中，IT之家用标准模式和 AI 视频增强模式在暗光环境下各拍了一段视频。由于光线昏暗，在标准模式下，效果是这样的：

但是在 AI 视频增强模式下，效果是这样的：

AI 视频增强功能开启后，即便是在极暗的路边环境下，OPPO Reno 5 Pro 仍然将视频画面的亮度和色彩品质提高了一个等级，同时人脸的肤色、细节也更清楚，和周围环境做到了很好的融洽。

拍人的时候，随着人物的移动，视频画面经常会出现抖动，影响观赏效果，因此需要手机提供很好的防抖功能。OPPO Reno 5 Pro 在视频拍摄方面则引入了超级防抖 3.0 的功能，在拍摄界面中有超级防抖和超级防抖 Pro 的选项。

IT之家在同一场景下分别拍摄了普通视频、超级防抖和超级防抖 Pro 下的人物视频，三条对比，可以看到三段视频的防抖效果越来越好，特别是超级防抖 Pro 的画面基本看不到抖动，拍摄人物移动的画面会有一种电影的视感。

还有就是 Reno 5 Pro 的前后摄像头都支持拍摄人像虚化的视频，特别是在夜景环境下，可以将人像背景的光源虚化为散景光斑。IT之家实测效果也很出色，人像抠图还是比较准确的，而且可以同时识别多人进行抠图，是一个非常实用的功能。

在大逆光的场景下，IT之家也用 OPPO Reno 5 Pro 的前置和后置镜头做了人像视频拍摄的测试。从下面的小视频中可以看到，无论是前置镜头还是后置主摄，在逆光环境下拍摄人像视频，都能够优先保证人物面部有准确的曝光和出色的细节还原，其中后置主摄配合 AI 视频增强会有更好的 HDR 效果，人物的面部细节、背景高光中的景物，都能够保留下来，效果还是很出色的。

在拍摄人像视频方面，OPPO Reno 5 Pro 还支持一些有趣的玩法，例如多摄录像，可以一键开启前后镜头同时录制，并可快速实现子屏幕预览内容的前后置互换，并支持上下对称、矩形小屏、圆窗小屏三种分屏模式。利用这个功能，在实际应用中可能会拍出一些有趣的人像视频，也比较适合拍 Vlog 的用户使用。

除了视频人像拍摄，OPPO Reno 5 Pro 凭借 Reno 水光镜头，也拥有不错的照片人像拍摄效果。我们首先来看 Reno 5 Pro 系统自带人像模式的拍照，作为 OPPO 的传统艺能，Reno 5 Pro 的人像拍照效果相当出色，在相对真实的色彩调教下，其直出照片的视觉观感很舒适，默认模式下自带了一定的美颜效果，让小编的皮肤更白皙的同时也不至于太假。

人像抠图方面放大看基本也没什么毛病，正常大小下观看，人物和背景的分割还是比较自然的。

自拍方面，OPPO Reno 5 Pro 凭借 3200 万像素的前置镜头自然可以获得上佳的效果，IT之家在默认模式下拍了一张，可以看出，样张画面清晰锐利，就成像质量而言基本上和后置主摄镜头差别不大。

默认情况下，用 Reno 5 Pro 自拍也会自带轻度的美颜，这让小编的脸拍出来真实自然，又有一定的美白效果。而如果你需要进行更深度的美颜，也可以在相机界面的美颜选项中进行预设，这里面有丰富的美颜功能，包括磨皮、瘦脸、大眼、补妆等等，绝大多数情况下都能实现你想要的美妆效果。

当然，照片自拍也可以实现人像虚化的效果。IT之家测试发现，Reno 5 Pro 的自拍人像虚化效果自然，背景和人物没有明显的割裂感，同时人物面部细节的表现也恰到好处，真实，舒适。

看完了人像拍照，接下来我们再来看看 OPPO Reno 5 Pro 的基本拍照表现。首先是在白天的环境下，IT之家在广场上先拍摄了一张，由于拍摄环境是阴天，Reno 5 Pro 直出照片画面曝光较低，但是符合当时实际环境的。

色彩方面，OPPO Reno 5 Pro 的照片风格比较贴近真实，不浓艳，白平衡准确。放大照片后，画面边角商店招牌上的文字也很清晰，解析力出色。

接下来是微距方面，IT之家用 Reno 5 Pro 拍摄了花坛里的野花，从照片上可以看到，花瓣和花蕊的细节很清晰，而背景的虚化效果也有层次感。

除了广角主摄的微距，Reno 5 Pro 还搭载了一枚 2MP 的专用微距镜头，用这颗微距镜头拍摄的微距照片可以捕捉到物体更近距离的细节。IT之家用它拍摄了灯光下的绿叶，绿叶的叶脉细节都可以很好地展现出来。

夜拍方面，Reno 5 Pro 的照片亮度充足，白平衡准确，夜空并不是漆黑一片，整体观感能够令人满意。

将样张放大，夜空和街对面的路灯都没有出现明显的噪点，整个画面的纯净度比较出色。

总体来说，OPPO Reno 5 Pro 的影像功能的核心看待还是在于人像拍摄，特别是人像视频的拍摄，包括 AI 视频增强、AI 焕采视频美颜等功能的引入让 Reno 5 Pro 的人像拍摄系统增色不少，非常适合经常需要拍人的用户使用。

OPPO Reno 5 Pro 其他拍照样张如下：

三、性能表现：能够应对主流手游

OPPO Reno 5 Pro 搭载来自联发科的天玑 1000 + 双模集成 5G 芯片。这枚芯片采用 7nm 制程工艺，核心架构包括 4 颗 Cortex-A77 大核搭配 4 颗 Cortex-A55 小核的 8 核心设计，GPU 则为 Mali-G77，同时还搭载了升级到 3.0 版本的 APU，拥有更强的 AI 性能。

除了天玑 1000 + 芯片，IT之家拿到的这款 OPPO Reno 5 Pro 还搭载了 12GB LPDDR 4X 内存和 256GB UFS 2.1 存储。

另外在软件层面，OPPO Reno 5 Pro 还内置了其独家的游戏空间功能，当进行游戏时，便会自动调起，游戏过程中隐藏在屏幕侧边。OPPO 游戏空间可以帮助 Reno 5 Pro 更彻底地释放硬件性能，你只需要在游戏空间界面中选择 “电竞模式”，手机便会放开性能限制，以极限状态驱动游戏运行。

另外，OPPO Reno 5 Pro 还支持游戏的闪电启动。之前IT之家在其他手机上测试游戏时，总觉得打开游戏加载时间普遍较长。而 OPPO Reno 5 Pro 在 ColorOS 11.1 的加持下，可以通过算法预测，让使用频率高的游戏常态性进入热启动状态，大幅降低下次打开游戏的加载时间，例如小编经常玩的《王者荣耀》，OPPO Reno 5 Pro 从开启到加载完成仅用了 13 秒左右的时间。

说了这么多，那么 OPPO Reno 5 Pro 实际性能表现如何呢？IT之家直接使用《和平精英》、《原神》这两款游戏进行测试。

首先是《和平精英》。在 OPPO Reno 5 Pro 上，《和平精英》的画质最高可以支持到 HDR 高清，极限帧率为 40fps。

IT之家进行了 15 分钟的游戏测试，整个游戏过程，《和平精英》的平均帧率为 19.9fps，帧率波动大概为 0.4 帧，非常稳定，实际体验过程也是如此，流畅顺滑，基本没有卡帧的情况。

游戏过程中，天玑 1000 + 对 CPU 核心的性能调度、调整很频繁，但总体来说还是 4 颗 Cortex-A55 小核心在作为主力输出，但 Cortex-A77 大核也会频繁冲高以提供性能火力。

游戏结束时，Reno 5 Pro 机身最高温度为 38.5℃，能感觉到微微发热，但丝毫不烫手。

然后是游戏《原神》。这款游戏对智能手机配置的需求相比《和平精英》要更高，IT之家在全高画质下游玩了 17 分钟，游戏的平均帧率为 33.7fps。

游戏过程中，当小编对战 Boss 以及和多个小怪缠斗时，画面的帧率偶尔会降低到 25fps 左右，其余场景下，游戏基本能保持在 40fps 以上。由于小编在测试时基本全程在战斗，因此平均帧率在 33.7fps。总体来说，除了在复杂场景下会感到画面掉帧，当你在游戏世界里进行其他探索时，流畅度还是有保证的。

游戏结束后，IT之家测得 OPPO Reno 5 Pro 的机身温度最高为 43.4℃，能够感觉到手机在散发热流，但也没有到烫手的程度，对游玩的体验影响不大。

总体来说，OPPO Reno 5 Pro 的性能还是能够令人满意的，应对主流的大型手游时基本可以保证高画质下流畅运行，日常使用也自然不在话下。

四、系统功能使用体验

IT之家使用的这款 OPPO Reno 5 Pro 系统升级到了基于 Android 11 的 ColorOS 11.1，这套系统给IT之家的第一感觉是：精美。

活泼、多彩的 UI 用色，简洁优雅的图标，统一的设计语言，令 ColorOS 11.1 时尚而富有设计感，例如系统中的一个细节，就是无论 App 图标、还是控制中心里的按钮，或是全局搜索中 App 的小图标，以及设计中的推荐选项，都采用了统一规整的圆角矩形，足见 ColorOS 11.1 至少在交互设计上是十分用心、细致的系统。

功能方面，首先要说的自然就是 5G 了。在联发科天玑 1000 + 芯片的加持下，OPPO Reno 5 Pro 也支持 5G 网络连接。IT之家用 Reno 5 Pro 在中国移动的 5G 网络环境下进行测速，测得这款手机下行速率可达 951Mbps，上行速率则可达 96.2Mbps，这个成绩在小编的测速经历中属于比较高的了。

用 5G 网络在系统的应用商城里下载 1.87GB 的《和平精英》，只需要不到 50 秒的时间，这个速度在 4G 时代也是不可想象的。

前文我们说到 OPPO 的游戏空间，其实这项功能不仅可以让手机在游戏时充分释放硬件的性能潜力，更可以打造沉浸的游戏体验。具体来说，及时在游戏场景下打开全沉浸模式，可以屏蔽所有的来电、短信和通知，而像 QQ、微信等一些社交应用的通知，可以通过弹幕的形式出现在游戏画面中，这样既不会影响游戏，也不会错过重要消息。

此外，IT之家在体验 OPPO Reno 5 Pro 时还对其一个功能印象深刻，就是闪达窗口。这个功能拓展了屏幕的应用数量，多应用切换再也不麻烦。通过全屏 + 小窗 / 迷你窗的组合，实现多任务并行处理能力，文件自由拖拽分享、跨应用发送图片 / 文本 / 文件。

还有就是，OPPO Reno 5 Pro 内置的小游戏应用也非常实用，该应用集成了包括《俄罗斯消除》、《贪吃蛇大作战》、《街头大乱斗》等海量小游戏，非常适合大家在碎片化的时间里来一句，例如等人的时候，在饭店美食上桌之前，等待电影开场前的时间等等，随手打开小游戏，很轻松就能消磨时间。

五、充电和续航：65W 超级闪充强悍

OPPO Reno 5 Pro 搭载一块 4350mAh 容量的电池，标配的充电器则可以输出高达 65W 的超级闪充。在 7.6mm 的机身里放进一块 4350mAh 的电池并不容易，那么 OPPO Reno 5 Pro 的续航和充电实际表现如何呢？IT之家也进行了测试。

首先是充电，OPPO Reno 5 Pro 的表现十分优秀，电量从 0% 充满到 100% 只用了 28 分钟，半小时都不到，足见 65W 超级闪充的威力。

续航方面，IT之家则做了 3 小时的续航测试，测试时，保持屏幕亮度和系统音量都为 50%，蓝牙开启，测试的项目如下：

用系统自带浏览器刷网页 15 分钟；

刷微博 15 分钟；

通话 15 分钟；

戴耳机用《网易云音乐》在线听音乐 20 分钟；

戴耳机在线播放《哔哩哔哩》1080P 视频 45 分钟；

用外放玩游戏《和平精英》30 分钟；

使用微信 20 分钟（10 分钟聊天，10 分钟刷朋友圈）；

刷IT之家 20 分钟。

经过历时 180 分钟的续航能力测试，OPPO Reno 5 Pro 剩余电量为 71%，续航能力优秀。

六、总结：一个 “美”字贯穿全部

OPPO Reno 5 Pro 是一款以颜值、人像拍摄和快充为核心竞争力的手机，相比 OPPO Reno 4 Pro，主要的提升在于更加精致美丽的颜值和更加出色的人像拍摄（特别是视频拍摄）功能。

因此，IT之家认为，OPPO Reno 5 Pro 的定位也很明显，相对而言，它更适合对 “美”有追求的消费者，无论是手机外观的 “美”，还是系统 UI 交互的 “美”，亦或是拍照时把自己拍 “美”、把别人拍 “美”，任何一点，OPPO Reno 5 Pro 相信都不会让你失望。

而如果你对 “美”这种事不太感冒，而是追求性能极致，追求拍照极致，追求极致的快、畅、爽，那 OPPO Reno 5 Pro 则不是你的菜。

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