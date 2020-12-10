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OPPO Reno5、Reno5 Pro 混用不同供应商屏幕，官方会在外包装盒上告知

2020/12/10 23:30:23 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月10日消息 今日 OPPO 发布的 Reno5、Reno5 Pro 系列手机均搭载了刷新率 90Hz 的 OLED 全面屏，并且触控采样率均可达到 180Hz，实现流畅的操作体验。不同的是，Reno5 Pro 的屏幕尺寸稍大，并且两边为曲面屏。屏幕参数也有不同：Reno5 屏幕默认亮度 430nit，最大亮度 600nit，静态对比度 100 万 : 1；而 Reno5 Pro 屏幕默认亮度 500nit，最高亮度 800nit，静态对比度 500 万 : 1。

根据 OPPO 官方页面描述，这两款手机均采用了不同的屏幕供应商。官方表示，“屏幕功能参数一致，均能达到最高 90Hz 的刷新率，由于技术方案的差异，最终显示效果会有细微的差异。屏幕来源在产品外包装盒上做了标注告知，请消费者放心购买。”

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IT之家了解到，手机厂商使用不同的硬件供应商是很常见的行为，屏幕、电池乃至存储芯片都会出现随机 “抽奖”的行为。OPPO 能够公开这一点，说明不同的屏幕供应商均能达到目标参数，消费者在购买时不必过于担心。何况外包装上会有标注，消费者不必进行开箱即可得知屏幕供应商，这充分保障了消费者的知情权。

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关键词：OPPO屏幕

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