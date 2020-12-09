苹果 AirPods Max 因开发问题功能被阉割：可更换头带、触摸控制

IT之家 12 月 9 日消息 据报道，据彭博社的 Mark Gurman 报道，苹果新发布的 AirPods Max 耳罩式耳机在推迟数月后，省略了一些原本计划的功能。

今年早些时候，来自彭博社的报道称，当时被认为是名为 “AirPods Studio”的 AirPods Max 遭遇了数次开发挑战，导致多次延期和功能缩减。尽管有大量关于该产品的传闻，但在最近的三次苹果活动中，该产品都未能出现。

9 月，AirPods Max 的设计在一段视频中泄露，表明可能很快就会推出。这款耳机原本打算在 2020 年中期投入生产，但由于开发问题，比如头带出现问题，在测试过程中发现头带太紧，所以生产时间被推后。

据悉，AirPods Max 原本将提供独特的可定制性，包括可更换头带和耳套。彭博社正确地预测，苹果将放弃可更换头带的设计，以加速生产。

此外，人们还认为 AirPods Max 将在耳机侧面配备用于控制的触摸垫。在最终产品中，这似乎已经被 Apple Watch 中的数字表冠所取代。

▲Airpods Max 数字表冠

在今天早些时候宣布 AirPods Max 之后，Mark Gurman 认为苹果为了让产品最终发布，放弃了大量的功能。

IT之家了解到，其他关于苹果 AirPods Max 的传闻也未能实现。爆料者 Jon Prosser 多次表示，AirPods Max 将有 350 美元的 “运动版本”和 599 美元的 “豪华版本”。虽然 Prosser 所说的 599 美元与最终的 549 美元价格相差无几，但更便宜的 350 美元 “运动版本”并没有出现。

9to5Mac 此前曾报道，AirPods Max 将具有 “颈部检测”功能和自适应音频通道，可在左右两侧进行切换，让用户可以以任何方式使用耳机。