前苹果工程师：AirPods Max 四年前就已开始立项研发

IT之家 12 月 9 日消息 一位曾参与新 AirPods Max 研发的工程师表示，该产品的研发工作始于 2016 年，也就是初代 AirPods 发布之时。

现在 AirPods Max 已经发售，其中一位曾参与过该产品的工程师透露了它们的开发时间。在一条现已被删除的推文中，前苹果工程师 Dinesh Dave 表示，他早在 2016 年就首次签署了一份关于该产品的保密协议。

Dinesh Dave 现在是 Facebook 的产品设计师，在 2014 年 6 月至 2018 年 2 月期间，他是苹果公司的高级交互设计师。在新耳机发布的当天，他在推特上发文称：“我签署的最后一份产品 NDA 终于出来了！”随后他遭到了 Twitter 用户 Ryan Jones 的质疑，后者曾是苹果公司 Mac 运营主管。对此，Dave 回应称，他大约在四年前就已经签署了这份 NDA。

Dinesh Dave 此后删除了他最初的推特，但部分对话仍然存在。“说实话，不是我的项目，”他说，“很多朋友都非常努力地工作。我只是碰巧在不久前被分配到了这里。”

IT之家了解到，初代 AirPods 直到 2016 年 12 月才发货，此时已经发布好几个月了，因此，苹果有可能看到了用户对该产品有着足够的兴趣和需求，认为开发 AirPods Max 是有必要的。