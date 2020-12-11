英特尔发布 oneAPI 工具包正式版：可为其 CPU、GPU 和 FPGA 开发跨架构应用

IT之家12月11日消息 英特尔于 12 月 9 日发布了 oneAPI 工具包正式版，即 11 月宣布将推出的英特尔 oneAPI Gold 版本，将用于为英特尔 CPU、GPU 和 FPGA 等（统称为 XPU）开发跨架构应用程序。

英特尔的 oneAPI 基础工具包包括编译器、性能库、分析和 debug 工具以及一个兼容性工具，可以帮助开发者把在 CUDA 上编写的代码迁移到 Data Parallel C++（DPC++）。

英特尔高级副总裁、首席架构师兼架构、图形与软件部门总经理 Raja Koduri 表示：“把英特尔的软件开发工具从 CPU 扩展到 GPU 和 FPGA 是我们 XPU 之旅的重大里程碑。”

IT之家了解到，英特尔 oneAPI 工具包让开发者能够使用跨 XPU 的单一代码库来开发跨架构应用程序。开发者可以针对他们要解决的特定问题选择最佳的加速器架构，且无需为新的架构和平台再次重写软件。

英特尔表示，oneAPI 工具包可以免费下载至本地或从英特尔 DevCloud 使用。英特尔 DevCloud 平台支持开发者在各种英特尔架构上测试代码和工作负载，现已增加了新的英特尔锐炬 Xe GPU 硬件。