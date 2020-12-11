跟随 IntelliJ IDEA，谷歌 Android Studio 和 Gradle 插件使用全新版本编号

IT之家12月11日消息 谷歌开发者官方博客表示，第一版 Android Studio Arctic Fox (2020.3.1) 以及 Android Gradle 插件 (AGP) 的 7.0.0-alpha01 版双双在 Canary 通道已正式发布。在此版本中，调整了 Android Studio 和 Gradle 插件的版本编号方案。此项变更将 Gradle 插件从 Android Studio 的版本编号方案中剥离，并使 Android Studio 的每个版本对应于哪个年份和 IntelliJ 版本变得更加清晰。

Android Studio 的新版本编号方案

IT之家获悉，从 Arctic Fox (2020.3.1) 开始，Android Studio 的版本号系统将以年份为基础，从而更加符合 IntelliJ IDEA 的版本模式——Android Studio 正是基于这个 IDE 构建的。新的版本编号方案会引入几项重要属性 : 年份、所基于的 IntelliJ 版本以及功能和补丁程序级别。这种命名模式的变更使您能够快速确定您在 Android Studio 中使用的 IntelliJ 平台版本。此外，每个主要版本都将具有标准代号，从 Arctic Fox 开始，之后会按字母顺序依次命名，以帮助用户轻松辨别新老版本。

我们建议您使用最新版本的 Android Studio，以体验最新功能和质量改进。为便于更新，我们对版本进行了更改，将 Android Studio 与 Android Gradle 插件版本进行了明确的分离。需要记住的一个重要细节是，更新 IDE 时，构建系统执行编译和打包应用的方式不受影响。相反，应用构建流程变更和 APK/Bundle 则会受到您的项目 AGP 版本影响。因此，即使在开发周期的后期，您也可以安全地更新 Android Studio 版本，因为您的项目 AGP 版本与 Android Studio 版本可以采用不同的节奏进行更新。最后，在新的版本系统中，只要您的 AGP 版本保持在稳定版，您或您的团队就可以在应用项目中更加方便地同时运行稳定版和预览版 Android Studio。

安装预览版 Android Studio：https://developer.android.google.cn/studio/preview/install-preview

如果沿用以前的编号系统，则此版本将为 Android Studio 4.3。现在，新版编号系统将其命名为 Android Studio Arctic Fox (2020.3.1) Canary 1，或简称为 Arctic Fox。

未来，Android Studio 版本号方案将采用以下模式 :

<IntelliJ 版本年份 >.>IntelliJ 主版本 >.

前两组数字代表特定 Android Studio 版本所基于的 IntelIiJ 平台版本 (早期 Canary 版本依然可能是早期版本)。对于已发布的新版本，这两组数字为 2020.3；

第三组数字代表 Studio 主版本，从 1 开始，每个主版本递增 1；

为便于引用每个版本，我们还为主版本提供了一个代号，根据动物名称从 A 到 Z 递增。新发布的初始版名为 Arctic Fox。

Android Gradle 插件的新版本编号方案

在 AGP 7.0.0 中，我们采用了语义化版本的原则，并与 AGP 所需的 Gradle 版本保持一致。Android Studio 和 Android Gradle 插件之间的兼容性不会更改。您可以使用更新版本的 Android Studio 打开使用稳定版 AGP 的项目。

语义化版本： https://semver.org/

我们近期发表的另一篇博文详细介绍了 AGP 版本编号原则以及 AGP 7.0 这一全新主版本中的最新变化。

AGP 7.0：Android Gradle 插件的全新主要版本

https://android-developers.googleblog.com/2020/12/announcing-android-gradle-plugin.html