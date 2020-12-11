谷歌 Android Studio Arctic Fox (2020.3.1) 预览版发布，附更新内容

IT之家12月11日消息 谷歌表示，第一版 Android Studio Arctic Fox (2020.3.1) 以及 Android Gradle 插件 (AGP) 的 7.0.0-alpha01 版双双在 Canary 通道已正式发布。在此版本中，调整了 Android Studio 和 Gradle 插件的版本编号方案。此项变更将 Gradle 插件从 Android Studio 的版本编号方案中剥离，并使 Android Studio 的每个版本对应于哪个年份和 IntelliJ 版本变得更加清晰。

Android Studio Arctic Fox 中的最新变化

IT之家获悉，谷歌称，尚处于 Arctic Fox 功能开发的初期阶段，但是我们已经在这个 IDE 中投入了大量的时间实施改进，包括代码编辑器、应用检查工具、布局编辑器到嵌入式模拟器等众多方面，共计 200 多处质量改进和错误修复。请参阅版本说明了解错误修复的详细信息。

版本说明 https://developer.android.google.cn/studio/releases

对于那些尝试使用 Jetpack Compose 的用户，我们提供了大量更新内容，例如将 @Preview Composable 部署到设备 / 模拟器 :

Jetpack Compose

https://developer.android.google.cn/jetpack/compose

△ 部署 Preview Composable

另外，请尝试使用 Arctic Fox 中新的布局验证工具 (Layout Validation Tool)，查看您的布局在各种屏幕尺寸、字体大小和 Android 色彩校正 / 色盲模式下的响应效果。您可以在使用布局编辑器时通过 Layout Validation 工具窗口体验这个功能。

△ Layout Validation

最后，对于在 macOS (即将支持其他平台) 下运行最新版 Android Platform 工具以及使用 Android 11 设备的用户，您可以前往 Run (运行) 按钮的设备选择对话框 → Pair Devices Using Wi-Fi 来尝试 IDE 中集成的 ADB 无线调试功能。

通过 Wi-Fi 连接到设备

https://developer.android.google.cn/studio/command-line/adb#wireless-adb-android-11

△ 通过菜单使用 ADB 无线调试功能

△ ADB 无线调试设置窗口