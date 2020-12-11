乐彼 P6 Pro 旗舰 HiFi 播放器发布：采用 R2R DAC，定价 24999 元

IT之家12月11日消息 国内 HiFi 设备制造商乐彼今日正式发布其 P6 播放器的升级版：P6 Pro，这款旗舰 HiFi 播放器（DAP）此前已在北京、上海、南京等地的线下试听会亮相。乐彼官方今日在微博公布了 P6 Pro 的价格，定价为￥24999 元，12 月 12 日接受预定，12 月 15 日发售。乐彼 P6 是市面上首款采用 R2R 分立式 DAC 的随身播放器，制造难度大，售价高达2万元。

乐彼 P6 Pro 采用自研非安卓操作系统，这是为了减少噪声与干扰。此外相比于上代产品 P6，P6 Pro 加入 G+G 触控屏便于操控。根据官方描述，该机型是 P6 的特挑版本，生产难度很大，挑选周期长，因而官方表示最终上市销售的 P6 Pro 数量将非常有限。

乐彼 P6 Pro 最大的特点是采用全分立 R2R DAC，精挑更高等级的万分之一精度电阻组成阵列，来实现音频信号数字 - 模拟的转换过程。这种方案此案只在少数台式 DAC 上应用，制造难度大。官方表示，乐彼 P6 Pro 整机信噪比达 125dB，性能几乎相当于两台 P6 并联，其动态表现也有十分大的提升。

根据乐彼品牌创始人老万描述，P6 系列产品最大的不可替代性并不是全分立 R2R 的技术落地，而在与庞大的开发、测试带来的复杂性。因为 R2R 架构其对于电阻的一致性、温度漂移要求非常苛刻，必须手工对每一颗电阻单独测量进行配对，为此厂商就要准备数倍于机器所需的电阻，从中挑选出达到要求的进行制造，而其余不达标的电阻只能抛弃。老万表示，“为控制体积，我们会特意挑选适合随身机种的小电阻，和台式分立 R2R DAC 的电阻比要小的多。电阻越小、温漂越难控制。即使这样，带了屏幕和数字部分的 P6 和 P6 PRO 的整机失真指标也比不少台式纯 R2R DAC 都好，这得益于精度极高的筛选和匹配。”

IT之家了解到，乐彼 P6 Pro 同样具备蓝牙接受功能，创新地采用 FPGA 时钟带协议栈蓝牙，即使没有用到安卓系统，依旧支持 LDAC、aptX 等高清协议。其输出接口为 4.4mm 平衡输出、3.5mm 单端输出，3.5mm 接口同时具备 LO、数字同轴 SPDIF 输出功能。此次上市发布的乐彼 P6 Pro 将有两种配色，第一批将采用黑色机身搭配红木背板，后续机型为银灰色机身搭配玻璃背板。

据IT之家了解，乐彼 P6 普通版本目前售价￥22928 元，双 12 活动期间到手价￥19888 元。