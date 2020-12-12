加州申请加入司法部诉谷歌的反垄断案

据报道，加利福尼亚州已经申请加入美国司法部针对谷歌发起的反垄断诉讼案，从而使得该州总检察长成为第一个公开支持该诉讼的民主党人士。

美国司法部在今年 10 月指控谷歌非法利用其市场影响力以阻碍竞争对手，并且在诉讼发起时，已有另外 11 个州加入该行动。

”加州并未对诉讼做出实质性更改。尤其是，加州也没有尝试增加任何新的事实或指控。“加州总检察长泽维尔 · 贝瑟拉（Xavier Becerra）在文件中写道，并补充说，加州的加入不会推迟该诉讼。

谷歌否认任何存在任何不当行为。该公司称，其搜索引擎和其他产品在市场上占主导地位，是消费者的选择。

”人们使用谷歌是因为他们选择这么做，而不是因为他们不得不这么做、或找不到其他替代产品。“一名谷歌女发言人说，”我们会继续在法庭上陈述自己的理由。“

司法部诉谷歌一案的法官阿密特 · 梅塔（Amit Mehta）表示，谷歌必须在 12 月 18 日前回应加州申请加入该诉讼的请求。

”这一具有里程碑意义的反垄断诉讼反应了外界对谷歌的担忧…… 该公司通过扼杀竞争的方式来保持自己的垄断地位。“司法部发言人布莱安娜 · 赫利希（Brianna Herlihy）说。

11 月，有报道指出，另一个由各州组成的团体也计划发起相关诉讼。该团体中的州成员包括科罗拉多州、爱荷华州、内布拉斯加州、纽约州、北卡罗来纳州、田纳西州和犹他州。该团体还计划将自己的诉讼与司法部的合并。