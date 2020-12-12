飞傲发布 FD5 旗舰动圈耳机：DLC 类钻石球顶镀铍振膜，磁通量 1.5 特斯拉

IT之家12月12日消息 国内 HiFi 厂商飞傲今晚 19:00 直播召开“飞傲 2020 冬季新品发布会”，首先发布了新款旗舰动圈耳机：FD5。该耳机采用了精致的 316 不锈钢外壳，配备 DLC 类钻石镀铍振膜 12mm 动圈单元，兼顾声学与美感。此外，原配线材也采用了高成本的八股单晶铜镀银线，插头采用旋钮可换插头设计，支持 2.5/3.5/4.4mm 三种接口。

这款耳机采用了 316 不锈钢外壳以及 3D 浮雕立体面板，有着磨砂与抛光表面。外壳经过 5 轴机床 CNC 加工，一个外壳加工时间长达 3 小时。耳机贴合面采用全曲率建模，有着更好的贴合效果。尽管采用了全不锈钢外壳，飞傲 FD5 单耳重量仅为 11g，佩戴无压力。

飞傲 FD5 的发声单元为了避免分割振动，以及提高高频响应，球顶采用了特殊的 DLC 类钻石材质，由金刚石和石墨复合而成；振膜边缘采用镀铍处理，目的是与球顶部分物理性质保持一致，减少分割振动。

该耳机的磁路采用 N52 磁铁，外磁路结构，实现了高达 1.5 特斯拉的磁通量。此外，前腔体搭载了来源于音箱系统的声学棱镜装置，经过精密的计算模拟，能使相位差更小，增强高频扩散，防止交越失真。

为了减少振膜背面压力，以及增强后腔的低频扩散，FD5 采用逆向驻波设计。单元本体中间有着导气管，连通背面的号角型扩散器；腔体背面有着网状出气孔，为半开放式结构。

飞傲 FD5 耳机基于哈曼曲线调音，同时具有可更换导管。根据官方描述，大号导管声音均衡，小号导管侧重于低频，同时适合耳洞较小的用户使用，也能够支持三节套，佩戴更深隔音更好。

为了保证使用的便利性，减少换线成本，飞傲 FD5 标配直插旋钮可换插头设计，支持 2.5mm、4.4mm 平衡插头，以及 3.5mm 普通单端插头。原配线材为 Litz 结构八股单晶铜镀银线，保证了音质。

IT之家了解到，飞傲 FD5 动圈耳机阻抗 32 欧，灵敏度 109dB，频响 10Hz~40kHz。此外还配备与日本 Final 联合开发的 MMCX 插头拔取工具，以及全新的耳机收纳盒。

飞傲在发布会表示，FD5 耳机将于 12 月 15 日上午 10:00 在线上以及线下发售，价格为￥1998 元。