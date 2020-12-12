飞傲发布 UTWS3 真无线蓝牙耳挂：搭载独立耳放芯片，售价 498 元

IT之家12月12日消息 飞傲于今晚召开的 “2020 飞傲冬季新品发布会”，发布了最新的 UTWS3 真无线蓝牙耳挂。该款产品是 UTWS1 的升级版，与之不同的是搭载有独立的耳机放大芯片，输出功率增大四倍，同时底噪大幅降低。

飞傲 UTWS3 真无线蓝牙耳挂，适用于具备可换线 HiFi 耳机的用户，接口支持 MMCX、0.78mm，分别对应着不同的机身型号。该产品为了保证舒适度，耳挂软胶内部植入记忆钛金属丝，能够牢固佩戴。此外，产品单只重量仅为 6.5g。

与上代产品一致，飞傲 UTWS3 蓝牙芯片采用高通 QCC3020 芯片方案，支持蓝牙 5.0，支持 aptX、AAC、SBC 音频格式，适用于苹果、安卓设备。此款蓝牙方案最大的特点是支持高通 TWS + 双路传输，搭配安卓手机可实现蓝牙信号直接传输至左右耳机，而不是此前那样分为主、从端。这样不仅保证了左右耳均衡耗电，还能够降低延迟。音量调整方面，支持 26 级音量控制，与手机音量相互独立。

飞傲 UTWS3 蓝牙耳挂具有一个大面积按键，有专属手机 App 进行控制，或者进行 OTA 固件升级。此外，新产品还升级为单边两只麦克风，有着 cVc 智能降噪技术，通话更清晰。耳挂本体还支持 IPX4 生活防水，可以抵御日常水花以及运动汗水。

飞傲 UTWS3 与上代产品最大的不同，就是内置了美国德州仪器（TI）的 TPA6140A2 耳机放大芯片，16Ω负载下输出功率提升 270%，达到 38mW；32Ω负载下输出功率提升至 25mW，能够良好驱动大多数高端 HiFi 耳机。此外，耳放芯片的加入还使底噪降低了 70%，达到了 8uV 以下。

耳机收纳盒也内置了 800mAh 大容量电池，耳机本体续航 5.5 小时，搭配充电盒续航可达 20 小时。

据IT之家了解，飞傲 UTWS3 蓝牙耳挂将于 12 月 18 日上午 10 点发布，售价为￥498 元。