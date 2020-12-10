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DXOMARK 最佳智能手机摄像头公布：华为 Mate 40 Pro

2020/12/10 10:36:25 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月10日消息 近期，DXOMARK 公布了最佳智能手机摄像头，为华为 Mate 40 Pro 手机。

华为 Mate 40 Pro 摄像头主要规格：

  • 三摄像头配置

  • 主摄像头：5000万像素1/1.28英寸传感器（1200万像素输出），23毫米等效焦距（1倍焦距定义为27毫米），f/1.9镜头，全像素Octa-PD

  • 超广角：2000万像素1/1.54英寸传感器，f/1.8镜头，等效焦距18毫米，相位检测自动对焦（PDAF）

  • 远摄：1200万像素1/3.56英寸传感器，f/3.4镜头，125毫米等效焦距，光学影像防抖（OIS），相位检测自动对焦（PDAF）

  • LED闪光灯

  • 4K视频，2160p/60fps（测试设置为2160p/30fps）

  • 多光谱色温传感器

IT之家报道，在此前评测中，DXOMARK 表示，尽管 Mate 40 Pro 主摄像头上缺少光学防抖，但显而易见的是，年初发布 P40 Pro 后，华为工程师们马不停蹄，力图让 Mate 40 Pro 再攀高峰。新机型在 P40 Pro 优异表现的基础上又对几个方面做了提升，尤其是动态范围惊人，即使在低光下也能很好的保留高光，这是很多旗舰手机都很难做到的。所以这台机型是低光拍照的上上之选，同时也可轻松应对所有拍摄挑战。

Mate 40 Pro 的远摄长焦不是最佳，但已足够出色，虽然同竞品相比，视场略窄，但超广角摄像头的图像质量几乎无可指摘。

DXOMARK 称，Mate 40 Pro 也是我们测试过的最好的视频机型，噪点控制好，高效防抖，同时自动对焦调节流畅，使之不愧为现阶段移动拍摄中最万能的智能手机。

下面是目前 DXOMARK 智能手机相机排名：

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关键词：DxOMark华为Mate40 Pro智能手机

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