微软承诺解决 Win10 Edge 浏览器标签页过载问题

IT之家12月13日消息 外媒 Windows Latest 报道，安全性和性能提升在网页浏览器中总是受欢迎的，但标签管理和多任务处理同样重要。微软明白标签页过载或标签页重复是一个重要的用户问题，Edge 工程师正在积极研究新的想法。

在最近的 Chromium 版本中，微软已经逐渐做出一些调整来解决标签页过载和重复的问题。例如，微软最近对 Chromium 默认标签保留 / 恢复架构提出重要的修改，以解决可靠性问题并提高其性能。

除了标签页保留外，微软还在 Edge Canary 中试验 “标签页预览”功能。这将允许用户在不访问标签页的情况下预览标签页的内容。

IT之家获悉，在 Reddit 帖子中，微软证实，它仍在研究标签页预览，以减少标签页过载。一旦发布，你将能够将鼠标悬停在不在焦点上的单个标签页上，可看到快速的缩略图预览。很可能微软的实现会比谷歌浏览器中包含的标签页预览更好。

“在标签页之间切换绝对是我们正在积极研究的一个重要的用户问题，有重复的标签页可能是打开很多标签页的原因和症状，”微软补充道。

微软还承诺将对 Edge 进行 Fluent Design 设计、滚动、触摸屏、通用性能等优化。

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