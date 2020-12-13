微软 Win10 Edge 浏览器将大幅降低 CPU 、内存使用率

IT之家12月13日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软终于证实，它已经在 Chromium Edge 中加入了新的实验性标签页休眠或冻结功能。这个功能官方称为 “睡眠标签”，它可以让你暂时驳回打开的标签，然后在你配置的一定时间后自动恢复。

这个功能目前已经在 Beta 版本中上线，如果你厌倦了耗费资源的网页浏览器，那么该功能非常适合你。它最初是在 Chromium 79 中引入的，现在它将以改进的机制来到微软 Edge 浏览器，以削减桌面上的内存、CPU 和电池资源的大量使用。

一直在后台的标签将被冻结，微软表示将关闭后台任务。IT之家获悉，这可以使你的 Windows 10 的内存使用量减少 32%，CPU 使用量减少 37%，还可以增加设备的电池续航时间。

需要注意的是，性能的提升也取决于配置和使用情况。不过，微软的反馈数据显示，早期测试者已经观察到资源和电池使用量的显著下降。

另外，播放音频和视频也有一个例外。换句话说，当屏幕正在录制或视频 / 音频正在主动播放时，Microsoft Edge 不会冻结你的后台标签。

要使用尝鲜该功能，你需要安装 Chromium Edge Beta 测试版，从设置中启用该功能。你还可以更改设置，选择标签页何时进入睡眠状态——即时、几分钟后、一小时、两小时或更长时间。

微软还意识到一个问题，即当你在一些网站进入睡眠状态后恢复它们时，它们可能无法工作。为了解决潜在的兼容性问题，微软 Edge 将自动检测这些网站，并防止标签页进入睡眠状态。

微软 Edge 的性能升级、新的 Fluent Design 设计、Touch UI 调整等改进将在 2021 年上半年开始向用户推出。

《微软：Chromium 版 Edge 正获得流畅设计、Touch UI 、圆角设计等》