用户现在可从 Win10 设置菜单中卸载 Chrome PWA 应用

IT之家 12 月 13 日消息 微软已经努力让 PWA 应用的工作方式尽可能接近常规的原生应用，其创新之一是让 Windows 用户从 Windows 10 设置菜单中卸载 Edge PWA 应用，微软现在已经通过 Open Source Chromium 项目将这项工作转移到了 Chrome 上。

以下是说明：

PWA 在桌面 Windows 上可以通过操作系统设置实现卸载 当用户从 Windows 设置或控制中卸载 PWA 时，也会从浏览器注册表中卸载 PWA。

该功能一个月前已经开发完成，现在这个功能已经出现在 Chrome Canary 和开发版中。

下面的Gif图片演示了卸载过程：

要启用此功能，用户需要使用以下命令行标志启动 Chrome 浏览器：-enable-features=EnableWebAppUninstallFromOsSettings。

IT之家了解到，该功能很可能会在几周内抵达稳定版 Chrome 浏览器。

PWA（Progressive Web App）是一种理念，使用多种技术来增强Web App的功能，可以让网站的体验变得更好，能够模拟一些原生功能，比如通知推送。在移动端利用标准化框架，让网页应用呈现和原生应用相似的体验。