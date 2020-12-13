三星 Galaxy S21 超广角摄像头特性曝光：支持双像素相位检测自动对焦和微距模式

IT之家 12 月 13 日消息 三星 Galaxy S21 系列将于下月初亮相，上个月，Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 的设计和规格已经浮出水面。现在有消息称，三星在 Galaxy S21 系列设备的超广角摄像头上增加了两个重要功能。

虽然由于分辨率和传感器尺寸相同，看起来 Galaxy S21 系列的摄像头硬件并没有任何改进，但据悉三星为超广角摄像头增加了双像素相位检测自动对焦和微距模式。根据爆料者 @UniverseIce 的推文，三星还将超广角摄像头的传感器从 ISOCELL S5K2LA 升级为索尼 IMX563。相比 Galaxy S20 的 120 度视场角，现在这款超广角摄像头的视场角达到了 123 度。

IT之家了解到，索尼 IMX563 传感器的尺寸为 1/2.55 英寸，1.4μm 像素，支持双像素自动对焦，应该能够提供更清晰的超广角图像和视频。希望通过 Exynos 2100 和骁龙 888 的 ISP 改进，三星应该能够通过超宽摄像头提供 4K 60fps HDR10 + 视频录制功能，并在 Galaxy S21 系列所有后置摄像头传感器之间进行平滑切换。

据传，Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 的后置将配备三颗摄像头：1200 万像素广角摄像头（1/1.76 英寸），支持双像素自动对焦；1200 万像素超广角摄像头，支持双像素自动对焦；以及 6400 万像素长焦摄像头。预计 Galaxy S21 Ultra 将使用升级后的 10800 万像素 ISOCELL HM3 传感器作为广角摄像头，另外还有 1200 万像素超广角摄像头，以及两颗 1000 万像素长焦摄像头（一颗支持 3 倍光学变焦，另一颗支持 10 倍光学变焦）。