消息称三星 “人造人”NEON 将成 S21 Ultra 专属功能：能够表现出人类情感和智慧

IT之家 12 月 13 日消息 去年三星就曾预告过三星的新 “人造人”NEON，三星表示，AI 助手 NEON 可以像真正的人类一样进行对话，NEON 的网站上宣传 “人造人”外观和行为都像真实的人类，能够表现出情感和智慧。

今天爆料者 Tron 透露，三星 Galaxy S21 Ultra 搭载这款数字助手，并且是该机的专属功能。不过该爆料者还称，有演示机预装了 NEON，但最终量产版可能不会搭载。

据报道，Neon 不会取代 Bixby，这意味着 S21 Ultra 可能会提供谷歌助手、Bixby 和 Neon 三款 AI 助手。

然而 Neon 被描述为更像一个数字朋友，而不是一个数字助手。为了让它变得像人一样，三星给它取了 Frank、Natasha 这样的名字，这样用户就可以适当地称呼它们，而不是说 “Hey Neon”。

NEON 就像一种新的生命。我们的星球上有数百万种生物，我们希望能再增加一种。NEON 将成为我们的朋友、合作者和同伴，不断学习、进化，并在互动中形成记忆。

Star Labs 首席执行官 Pranav Mistry 称：

我们一直梦想着在科幻小说和电影中出现这样的虚拟生命。NEON 将与我们的世界融为一体，成为通向美好未来的新纽带，一个 “人即是人”、“机器即是人”的世界。

每台 NEON 都采用了三星独有的 Core R3 技术平台。Core R3 中的 R3 代表现实性、实时性和响应性。三星已经成功地训练了它的行为和交互方式，就像一个真实的人类一样，“CORE R3 还可以连接到其他特定领域和增值服务 . SPECTRA 还在开发阶段，将与 CORE R3 的智能、学习、情感和记忆的光谱互补，从而使 NEON 完全沉浸”。

三星还指出，NEON 具有 “与人类情感交流的能力、从经验中学习的能力以及形成新记忆的能力”。NEON 还可以被分配某项任务，也可以充当 “个性化的老师、个人理财顾问、医疗服务提供者或礼宾员”。NEON 也可以是演员、代言人或电视主播。NEON 可以是我们的朋友、合作者或伙伴。

然而，此前 Neon 的创造者 Pranav Mistry 称，Neon 首先只会提供给 B2B 使用。IT之家了解到，三星 Galaxy S21 系列将于 2021 年 1 月 14 日发布，届时就会知晓答案