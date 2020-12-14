用上安卓 11，三星 S20/S20+/Ultra One UI 3.0 正式版发布

IT之家 12 月 14 日消息 三星手机官方宣布，三星 Galaxy S20|S20+|S20 Ultra One UI 3 正式推送，基于安卓 11 打造。IT之家获悉，目前内测用户已经收到了 One UI 3.0 正式版更新，非 Beta 用户还需要再等待。

IT之家获悉，官方表示，One UI 3 将帮助你在操作中关注重要的内容。对于你经常操作的界面，视觉设计做了优化，例如主屏幕和快捷面板，减少操作中的干扰，突出重要信息，使其和你的操作体验一数。性能优化格有助于应用程序使用更少的电量，运行更快速。并且 OneUl 3 使用新的隐私控制机制，使你完全拥有控制权，可以设置一次性权限，增强了数字健康功能。

部分应用程序必须在更新操作系统后单独更新。这些程序包括计算器，录音机，三星浏览器，主题商店 游戏中心，三星健康，三星笔记，Samsung Pay，Galaxy Wearable 等。

视觉设计

使用很多方法或大或小地优化了 One UI 3 的外观和使用感受，在新版本中将拥有更一致的图标，更智能地快速面板和通知构造。在优化常见操作中的动画和触觉反馈后，动作比以前更加平滑和自然。无论是普通手机，折叠手机，或者平板，界面都会根据不同屏幕尺寸相应显示，提供最好的体验。

优化性能

在 One UI 3 优化中，增强动态内存分配，应用程序将运行的更快速，有更好的使用体验。也会限制后台运行的活动，以提供更好的性能并优化电池使用效率。

增强功能

主屏幕和锁定屏幕

通过长时间持续按触主屏幕上的应用图标来添加小组件。

通过双击主屏幕和锁定屏幕的空白区域来关闭屏幕。(通过此路径设置：设置 >高级功能 >动作与手势)

在锁定屏幕上，点击时钟区域可以看到日历、天气和音乐等小组件。

新的图像类别已添加到动态锁屏设置中，你可以一次设置选择多达 5 个类别。

在设置壁纸时，可以使用交互式的预览。

编辑 “息屏提醒”和 " 锁定屏幕”将变得更容易。

电话和聊天

在通知面板中可以独立的查看对话，而且可以使用新的气泡功能查看信息。

在拨打和接听电话时，可以添加一个图片或者视频的呼叫背景。

图片和视频

优化自动对焦和自动曝光功能，使拍照速度更快。

从相册中能够更容易地查看、编辑和分享图片和视频。

在任何时候编辑过的图片，即使被保存过，也都可以恢复到原来的样子，这样你就不会错过任何一个记录的画面。

设置

设置将有一个全新的更简单的外观和使用感受。你的三星账号会显示在界面顶部，访问主屏幕设置将更加便捷。

使用新的搜索功能可以更容易地查找您需要的设置。对于同义词和常见拼写错误，您将得到更合适的搜索结果，并且您可以通过点击标记来查看相关设置的组。

减少了快速设置按钮，只提供最常用的功能。你还可以通过添加按钮来创建自己个性化的快捷面板。

三星键盘

更容易粘贴从文本信息中复制出的图像和验证码。

当你输入一个文本式的表情符号时，现在添加了对应的表情符号和表情标签推荐。

重新设计键盘设置，以便更容易访问经常使用的设置。

效率化

尽量减少重复和复杂的操作，有效率地处理工作和生活之间的平衡。

Bixby 日常程序有更多的选项可以帮助你完成自动化的生活设置，包括可以让每件事都恢复到之前状态的设置。

将根据您的日常生活和使用模式推荐新的日常程序。

新的应用图标和锁定屏幕小组件将更容易找到和控制你的日常程序。

在浏览器中，您可以隐藏状态和导航栏以获得更身临其境的体验，并且可以快速翻译网页。

会提示您屏蔽那些发送太多弹出窗口或通知的网站。

您可以在 “我的文件”的文件选择屏幕上浏览和选择云盘的文件。

你可以在 “我的文件”中更便捷的删除缓存文件来释放存储空间。

在日历中的月视图和列表视图中，具有相同开始时间的事件将一起显示。

更简单的媒体和设备管理

通过优化媒体面板的通知，使媒体和设备管理更加简单。您可以看到最近使用的媒体应用程序和快速改变播放设备。

辅助功能

One UI 3 会根据你的使用情况为您推荐有用的辅助功能。优化后的辅助功能快捷方式会更易于启动和使用。即使关闭了新辅助功能 TalkBack ，您也可以使用大声读出键盘输入功能，来获取您输入内容的语音反馈。

强大的隐私保护

你现在可以设置让一个应用程序允许访问你的麦克风，摄像头，或定位一次。应用程序在一段时间内没有使用任何权限，则这些权限都将被自动撤销。将不会再允许应用程序总能查找到您的位置。

其他优化

在 “时钟”中，当闹钟响起时，你可以听到手机大声播放闹钟的时间和预设的名称。

在 “联系人”中，可以更轻松的移除账户中重复的联系人。已删除联系人的保存期限从 15 天延长到 30 天。

你可以在联系人的编辑界面中查看和编辑链接联系人的整个列表。

在 “信息”中增加回收站功能，以便最近删除的消息保存 30 天。

数字健康

音量监控数据升级后被删除。

智能管理器

升级后近 7 天的电池使情况数据被删除。

优化电池的用电模式，所有的省电模式升级后都会被重置。

WLAN

Wlan 直连的分享方式被删除，可使用快速分享代替。

免费 WLAN 快连功能菜单已被删除。

NFC

Android Beam 文件传输方式已被删除。

主屏幕设置

向下滑动打开通知面板和旋转至横屏模式升级后会主动开启。

Wearable