国外 6 岁熊孩子在 App Store 游戏上花费 1.6 万余美元，苹果拒绝退款

IT之家 12 月 14 日消息 住在康涅狄格州威尔顿市的一个名叫乔治 - 约翰逊的 6 岁孩子犯了大错，在过去的这个夏天，乔治在苹果应用商店为他最喜欢的电子游戏《索尼克力量》悄悄花费了 1.6 万多美元的费用。乔治的妈妈杰西卡在外面做房地产经纪人，她对自己的小儿子通过 iPad 在游戏上花钱完全不知情。

据悉，乔治的妈妈在看到不断推送的账单时以为是欺诈短信，后来才发现这些账单都是她的小孩通过游戏内购支付的。

即使当乔治花费的总金额达到 16293.10 美元时，乔治的妈妈仍然不知道是她的儿子花了这些钱。10 月，大通银行告诉她，这些费用是合法的，她需要联系苹果公司。当她与苹果公司取得联系后，他们带她了解了所有的收费情况。当她看到列表中的索尼克图标时，她终于意识到乔治是罪魁祸首。

苹果公司告诉杰西卡，他们无能为力。乔治的妈妈称，“他们告诉我，因为我没有在收费后 60 天内打电话，所以他们什么也做不了。我之所以没有在 60 天内打电话，是因为大通告诉我这很可能是欺诈。”甚至乔治的妈妈告知苹果客服人员她已经无法支付当月的抵押贷款时，苹果也拒绝让步。

IT之家了解到，这位 41 岁的妈妈被告知，她可以启用一个设置来防止这样的事情发生。她说，她没有启用这些安全设置，因为她不知道这些设置。“很显然，如果我知道有这样的设置，我就不会让我 6 岁的孩子为虚拟金戒指跑出近 2 万美元的费用。”她表示，“这些游戏的设计完全是掠夺性的，让孩子们买东西，哪个大人会花 100 美元买一个虚拟金币的箱子？”

当杰西卡向儿子解释他的所作所为时，他答应还她钱，说明在他这个年纪，金钱的概念对他来说仍然很陌生。她不得不告诉乔治，她不知道今年的圣诞节还能不能过。有一件事她是相信的，那就是苹果公司有错。正如杰西卡指出的那样，“我儿子不明白钱是真的。他怎么会这样呢？他在一个他知道不是真实的世界里玩一个卡通游戏。为什么钱对他来说是真实的？这需要一个很大的认知飞跃。”

更糟糕的是，美国正遭受着严重的疫情，许多人失去了收入来源。杰西卡的收入以佣金为主，她说，从 3 月到 9 月她都没有拿到工资，今年的收入下降了 80%。