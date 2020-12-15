修复 NVMe SSD / 音频等多个阻碍 Bug，微软 Win10 版本 20H2 大规模推送

IT之家12月15日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 的最新功能更新现在可以兼容更多的设备。

上个月，微软警告 Windows 10 用户，由于英特尔 SSD 和一些音频驱动兼容性问题，他们可能会被阻止升级到 Windows 10 版本 20H2 或其他更新。

这个问题最早是在 10 月份被用户反馈，后来英特尔和微软都承认了这个问题。上周末，微软透露已经解决了阻止英特尔 PC 安装 Windows 10 功能更新的问题。

微软表示，当检测到外部 NVMe SSD 时，兼容性问题会导致 Windows 10 崩溃并出现蓝屏死机错误。

现在，Windows 10 2020 年 12 月的累积更新已经提供了修复，它将通过 Windows 更新自动安装。微软证实，它还取消了兼容性保持，这意味着更多的用户现在可以安装最新和即将到来的功能更新。

2020 年 12 月的 Windows 10 补丁还包括修复了 Windows Mail 和讲述人冻结问题。Xbox 游戏栏应用在玩 DX9 游戏时在某些配置上停止工作的 Bug 已经修复。

12 月更新中还捆绑了一些其他有用的修复方法，但和以往一样，累积更新有时会导致 Windows 10 中的新问题，所以最好确保你已经进行了备份。

IT之家获悉，除了 SSD 兼容性问题，微软还修复了另一个 Bug，一些音频驱动程序无法工作。现在，对于受影响的音频驱动程序的设备，阻止措施已经被移除，但可能需要 48 小时才能为你的设备提供更新。

遗憾的是，Windows 10 版本 20H2 仍然存在多个已知问题。例如，微软正在调查 Windows 凭证管理器会在每次系统重启后强迫用户在 Chrome 和其他应用程序中输入凭证的问题。