微软 Win10 Dev 预览版 20279 发布（附更新内容）

IT之家 12 月 15 日消息 今天微软面向 Dev 开发频道发布了 Windows 10 Insider 预览版 Build 20279（FE_RELEASE）。该版本与 Build 20277 基本相同，微软发布该构建是为了测试其快速跟进另一个版本的能力。
IT之家获悉，上周更新到 Build 21277(RS_PRERELEASE)的 Windows Insiders 将不会被提供这个版本，因为他们使用的是较新的版本。微软正努力尽快为这些 Insiders 提供新的版本。微软希望在假期后的某个时候，将开发频道中的所有 Insiders 恢复到接收 RS_PRERELEASE 的构建版本。
来自 FE_RELEASE 开发分支的新 Build 仍然没有与特定的 Windows 10 版本相匹配，这意味着，这并不一定是为了 Win10 21H1 版本。
已知问题
微软正在努力修复导致一些用户在使用 Azure 活动目录或活动目录帐户登录 Windows 后，看到弹出 “您的 PC 遇到了问题，将在 1 分钟内重新启动”。如果遇到这种情况，请立即保存任何数据，系统将自动重启。
微软正在研究有关更新过程在尝试安装新版本时长时间挂起的报告。
尚未为所有 Insiders 启用固定网站的实时预览，因此当你将鼠标悬停在任务栏中的缩略图上时，可能会看到一个灰色窗口。正在继续完善这一体验。
微软正在努力为现有的固定网站启用新的任务栏体验。同时，你可以从任务栏中取消固定网站，将其从 edge://apps 页面中移除，然后重新固定网站。
微软正在调查一个问题，即在采取此构建版本后，在 “设置”>“系统”>“存储”>“管理磁盘和卷”下没有驱动器出现。作为一个变通方法，你可以在经典的磁盘管理工具中管理你的磁盘。