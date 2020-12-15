微软 Win10 Dev 预览版 20279 发布（附更新内容）

IT之家 12 月 15 日消息 今天微软面向 Dev 开发频道发布了 Windows 10 Insider 预览版 Build 20279（FE_RELEASE）。该版本与 Build 20277 基本相同，微软发布该构建是为了测试其快速跟进另一个版本的能力。

IT之家获悉，上周更新到 Build 21277(RS_PRERELEASE)的 Windows Insiders 将不会被提供这个版本，因为他们使用的是较新的版本。微软正努力尽快为这些 Insiders 提供新的版本。微软希望在假期后的某个时候，将开发频道中的所有 Insiders 恢复到接收 RS_PRERELEASE 的构建版本。

来自 FE_RELEASE 开发分支的新 Build 仍然没有与特定的 Windows 10 版本相匹配，这意味着，这并不一定是为了 Win10 21H1 版本。

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