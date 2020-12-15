苹果 Fitness+ 健身服务正式上线：官网也能卖运动器材了

12 月 15 日上午消息，今天苹果推送 iOS 14.3 等新版本系统，并且其健身训练服务 Fitness + 也正式上线发布，这项每月 9.9 美元的额外服务在苹果的手表，手机，平板等硬件平台均有体现，同时它还打通了健身教练资源等等。甚至，苹果官网也可以通过它来销售健身器材。

▲ Fitness+串联起了苹果多个硬件平台和软件服务

Fitness + 展示了苹果的生态融合能力，不仅仅是苹果 “全家桶”硬件上均有体现，并且它还进一步强化了苹果的 “健康”体系；另外我们没有预期到的是，苹果也开始尝试售卖一些相关器材。

▲ 目前仅有一个瑜伽产品在官网售卖，其他都只是第三方链接

虽然目前其官网仅仅上架了一个 Manduka 品牌软木瑜伽砖和瑜伽垫，但这给苹果在线商店带来了一些新想象力；看训练视频——购买运动器材这条线串联得很自然。

例如哑铃，自行车和跑步机，划船机等均有相应产品推荐。

当然，许多 Fitness + 锻炼课程在设计时候就根本不需要任何设备，但是有些确实需要特定的设备。例如，自行车锻炼需要骑自行车，而跑步锻炼则需要跑步机。但目前苹果似乎还不着急售卖器材，Manduka 瑜伽产品也是仅有的官网直接购买产品，其他都会引导到第三方链接中。