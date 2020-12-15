Apple Watch 今日推出有氧适能通知功能，苹果官方解读

IT之家12月15日消息 今日凌晨，苹果正式发布了 watchOS 7.2 正式版更新，新增有氧适能水平较低时接收通知的选项。

▲ Apple Watch 用户现在可以在 iPhone 上的健康 app 查看自己的有氧适能水平在他们的年龄组和性别中的分类，并且在下降到低水平的时候接收通知。

资料显示，有氧适能是指人体摄取、运输和利用氧的能力。它是实现有氧工作的基础，故又可称为有氧工作能力，有氧适能水平愈高，有氧工作能力愈强。IT之家了解到，苹果官方目前对有氧适能通知功能进行了解读，一起来看一下吧。

苹果表示，有了 iOS 14.3 和 watchOS 7.2，Apple Watch 用户可以在 iPhone 上的健康 App 中查看他们的有氧适能水平，并在该水平降至低水平后在 Apple Watch 上接收通知。watchOS 7 所推出的突破性技术使 Apple Watch 可以轻松对低有氧适能进行测量；而现在，有氧适能通知能够鼓励用户更活跃，获得显著、长期的健康益处。

有氧适能又称心肺适应能力，根据 VO2 max 测得，是身体在锻炼时可以用到的最大氧气量，并可通过运动锻炼而提高。Apple Watch 已经可以在户外步行、跑步或徒步等剧烈运动时估算平均水平和高水平的 VO2 max，许多跑步者和其他运动员都用这个指标来衡量他们的表现是否有进步。

现在，有了 watchOS 7，Apple Watch 会运用多个传感器 (包括光学心率传感器、GPS 和加速感应器) 来估算低有氧适能水平。这一点十分重要，因为直接测量 VO2 max 通常需要使用专业仪器进行一套严格的临床测试，并非所有人都能方便地进行这项测试。watchOS 7 让 Apple Watch 可以在用户日常行走时测量有氧适能水平，不论他们是否在跟测锻炼情况。有了这项创新，Apple Watch 可以更好地针对有氧适能水平较低的用户测量 VO2 max 值，因为他们可能无法完成高强度的锻炼。

▲ 借助 watchOS 7，Apple Watch 可以运用多个传感器在用户日常行走时估算范围更大的有氧适能水平，不论他们是否在跟测锻炼情况。

在 2016 年发布的一份科学声明中，美国心脏协会 (American Heart Association) 表示：低有氧适能水平和年纪较大后出现的重大健康风险 (比如心脏疾病、高血压、肥胖等) 之间的关系越来越密切。研究甚至指出：有氧适能对于死亡风险的指示性要高于吸烟、糖尿病和高血压。

“有氧适能渐渐成为一个整体健康的重要指标，而今天 watchOS 7 带来的更新让更多的人都能获得它，”Apple 首席运营官 Jeff Williams 表示。“Apple Watch 使用高级传感器将低有氧适能水平的估算从诊所直接带到用户的手腕上，这样他们就能更深入地了解自己如何通过每日活动培养长期的健康生活。”

今天的 iOS 14.3 和 watchOS 7.2 让 Apple Watch 用户可以在 iPhone 上的健康 App 中访问 “有氧适能”类别，查看他们的有氧适能水平相比他们同年龄段和同性别用户的分类是偏高、超过平均水平、低于平均水平，还是偏低；数据依据来自 Fitness Registry and Importance of Exercise National Database (FRIEND)。用户可以看到他们的有氧适能水平如何在过去的一周、一个月或一年中随着时间而变化。如果一个用户的有氧适能水平降至偏低水平，他们会在 Apple Watch 上收到通知，以及如何随着时间推移而改善的指导，还有及时咨询医生的建议。

Apple Watch 用户可以访问 iPhone 上的健康 App 设置有氧适能水平功能，并打开有氧适能通知。

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