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苹果 watchOS 7.2 正式版发布：支持 Apple Fitness+，ECG 功能登陆中国台湾

2020/12/15 4:52:30 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家12月15日消息 今日凌晨，除 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 正式版外，苹果还发布了 watchOS 7.2 正式版更新。

watchOS 7.2 包括新功能和改进，其中包括了 Apple Fitness+，它是由 Apple Watch 提供支持的个性化健身体验。IT之家了解到，其他功能包括低有氧适能通知和盲文显示器支持。

Apple Fitness+

  • 由 Apple Watch 提供支持的全新健身体验，包括可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上使用的健身房风格体能训练

  • 每周更新视频体能训练的十种热门体能训练类型：高强度间歇训练、室内单车、瑜伽、核心训练、力量训练、舞蹈、划船、跑步机步行、跑步机跑步和正念放松

  • Fitness+ 订阅在澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、英国和美国可用

本更新还包括以下功能和改进：

  • 新增有氧适能水平较低时接收通知的选项

  • 在 iPhone 上的 “健康” App 中可基于年龄和性别查看您的有氧适能水平

  • 心率高于 100 次 / 分时的房颤分类现于大部分支持 “心电图” App 的地区提供

  • 中国台湾用户现可在 Apple Watch Series 4 或后续机型上使用 “心电图” App

  • 支持搭配 “旁白”使用盲文显示器

  • 支持在巴林、加拿大、挪威和西班牙使用 “家人共享设置”（Apple Watch Series 4 或后续机型和 Apple Watch SE 的蜂窝网络版机型）

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关键词：苹果watchOS

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