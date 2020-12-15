苹果 watchOS 7.2 正式版发布：支持 Apple Fitness+，ECG 功能登陆中国台湾

IT之家12月15日消息 今日凌晨，除 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 正式版外，苹果还发布了 watchOS 7.2 正式版更新。

watchOS 7.2 包括新功能和改进，其中包括了 Apple Fitness+，它是由 Apple Watch 提供支持的个性化健身体验。IT之家了解到，其他功能包括低有氧适能通知和盲文显示器支持。

Apple Fitness+

由 Apple Watch 提供支持的全新健身体验，包括可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上使用的健身房风格体能训练

每周更新视频体能训练的十种热门体能训练类型：高强度间歇训练、室内单车、瑜伽、核心训练、力量训练、舞蹈、划船、跑步机步行、跑步机跑步和正念放松

Fitness+ 订阅在澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、英国和美国可用

本更新还包括以下功能和改进：