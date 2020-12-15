苹果 iOS 14.3/iPadOS 14.3 正式版发布：支持 AirPods Max、iPhone 12 Pro ProRAW 照片拍摄（附更新内容大全）

IT之家12月15日消息 今日凌晨，苹果发布了 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 正式版更新，包括对 Apple Fitness+ 和 AirPods Max 的支持，还新增了在 iPhone 12 Pro 上拍摄 Apple ProRAW 照片的功能。

IT之家了解到，iOS 14.3 在 App Store 中引入了 “隐私”信息，以及包括针对 iPhone 的其他功能和错误修复。

Apple Fitness+

由 Apple Watch 提供支持的全新健身体验，包括可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上使用的健身房风格体能训练（Apple Watch Series 3 及后续机型）

iPhone、iPad 和 Apple TV 上的全新 “健身” App，可用于浏览 Fitness+ 体能训练、教练和个性化推荐

每周更新视频体能训练的十种热门体能训练类型：高强度间歇训练、室内单车、瑜伽、核心训练、力量训练、舞蹈、划船、跑步机步行、跑步机跑步和正念放松

由 Fitness+ 教练精选的播放列表，可完善您的体能训练

Fitness+ 订阅在澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、英国和美国可用

AirPods Max

支持新款头戴式耳机 AirPods Max

高保真音质可提供饱满的音效

自适应均衡功能可根据个人的耳罩贴合度实时调整音效

主动降噪可隔绝环境噪声

通透模式可让您听见周围的声音

具备动态头部跟踪技术的空间音频可提供影院般的聆听体验

照片

可在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上拍摄 Apple ProRAW 照片

Apple ProRAW 照片可在 “照片” App 中编辑

新增以 25 fps 录制视频的选项

在 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 上拍摄静态照片时可镜像前置镜头

隐私

App Store 页面上新增隐私信息部分，其中包括由开发者报告的 App 隐私惯例摘要

视频 App

全新 Apple TV+ 标签页，让您轻松发现和观看 Apple Original 节目和电影

增强的搜索功能，可让您按类别（如类型）浏览并在键入时查看最近搜索和建议

最佳搜索结果提供电影、电视节目、演员表、频道和体育中最相关的匹配项

轻 App

支持通过 “相机”或 “控制中心”扫描 Apple 设计的轻 App 码以启动轻 App

健康

可在 “健康” App 的 “经期跟踪”中输入有关怀孕、哺乳或使用避孕方式的信息以更好地管理月经周期预测和受孕窗口预测

天气

现可通过 “天气”、“地图”和 Siri 获取中国大陆各地区的空气质量数据

“天气”和 Siri 可针对美国、英国、德国、印度和墨西哥的特定空气质量等级提供空气质量健康建议

Safari 浏览器

Safari 浏览器中新增 Ecosia 搜索引擎选项

5G 支持

配备双 SIM 卡的 iPhone 12 支持独立 5G

本更新还解决了以下问题：