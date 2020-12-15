苹果采用新型应用标签，要求开发者披露应用会在何时收集数据

据报道，苹果周一宣布，该公司已经开始通过新的标签展示应用程序的隐私行为，以供用户在 App Store 下载之前查看。

苹果公司在 6 月的开发者大会上宣布了这些标签，旨在借此快速传达有关几类数据收集行为的信息，其效果有些类似于食品包装上的营养标签。该公司上周开始要求开发者在提交新应用或更新包时提供标签信息，否则就无法通过审核。

随着开发者将应用提交给苹果审核，这种标签将逐步推广，便于用户在下载或更新应用之前看到。苹果将要求开发者披露应用会在何时收集数据，便于用户了解自己何时会被不相关的应用或网站 “跟踪”。

苹果允许开发者针对数据收集行为提供说明，但用户必须单击两组链接才能查看。开发者对信息的准确性负责，但苹果表示，将在应用程序审查过程中进行随机审核，并在处理投诉时进行合规检查。

苹果今年展开了一系列更广泛的调整，旨在对设备上的数据收集行为引入更多告知和权限要求。

由于苹果要求开发者在使用数字广告标识符之前向用户发出新的通知，因而引起了 Facebook 等公司的强烈抗议。许多数字广告主表示，用户可能因为新的通知规则而拒绝应用收集其数据。

该规则原定于今年生效，但苹果表示，它将把实施计划时间推迟到 2021 年初，以便开发者有更多时间来修改应用。