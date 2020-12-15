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微软 Win10 21H2 大更新将完善任务栏自定义选项，但未激活版本无法设置

2020/12/15 10:01:28 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月15日消息 外媒 Windows Latest 报道，在下一次功能更新中，Windows 10 设置体验将得到一些渐进式的改变，比如将拥有 “现代磁盘管理器”的新存储管理工具和清理建议等。

此外，微软似乎还计划将一些选项从任务栏上下文菜单转移到设置应用中的专门页面上。

Windows 10 提供了各种方式来根据自己的喜好定制任务栏。当前方案的问题是，一些重要的选项只能从上下文菜单中访问。

在最新的预览版中，微软正在测试实验性 flag，将把上下文菜单（右键菜单）的选项带到设置应用中。此举将大有意义，因为很多任务栏选项已经可以从 Windows 10 主设置应用中获得。

IT之家获悉，未来，当用户想要定制任务栏管理器时，微软可能会将用户推送到现代设置应用中。与经典的控制面板不同，设置应用中的选项可以更容易地从 “开始”菜单中搜索。

然而，当你的 Windows 10 副本没有被激活时，这种新的设置体验可能存在问题。这是因为微软在没有有效产品许可证的情况下，会阻止访问个性化设置（包括任务栏设置）

任务视图、搜索按钮等选项将被移至主设置应用，你将无法在未激活的 Windows 10 上访问任务栏设置页面。

需要注意的是，微软内部正在对这一想法进行实验，在最终发布之前，可能计划还会有变化。

这一变化如果获得批准，可能会在下一次 Windows 10 重大功能更新时生效，该更新计划于 2021 年下半年开始推出。

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关键词：Windows 10任务栏微软

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