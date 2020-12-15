三星暗示 Galaxy S21 系列将在明年 1 月发布：支持手写笔

IT之家 12 月 15 日消息 三星移动总裁 TM Roh 在今天的一篇博客文章中，对该公司的产品路线图作出了一些暗示。他确认三星将在 1 月份举行活动，大概是为 Galaxy S21 系列举行的。他还暗示，S Pen 的支持将会出现在更多的手机上，而且三星打算用更便宜的产品来拓宽其折叠手机的产品线。

可能对最多用户产生最大影响的暗示是 Note 系列以外的 Galaxy 手机支持手写笔。这一点已经传闻了一段时间，TM Roh 称，三星打算 “将一些最受欢迎的功能添加到我们产品线的其他设备中”。

这可能意味着，传闻的另一半也将成为现实：Note 系列可能很快就会被砍掉。一段时间以来，Note 与普通 S 系列手机的差异化并不大。除了设计语言之外，最主要的区别就是那支手写笔。

Roh 还证实，三星将在 1 月份提供更多细节。届时三星有望推出 Galaxy S21 系列，比通常的时间提前一两个月。

IT之家了解到，S Pen 并不是 Roh 在帖子中唯一暗示的东西。他还表示，三星打算拥有一个 “可折叠产品的组合”，并希望让这一品类 “更容易被每个人接受”。这里很可能是指折叠手机的价格会更低，传言称 2021 年会有一款 Z Fold“Lite”。

Roh 表示，三星将在其手机上更加强调 “专业级的摄像头和视频功能”，这可能意味着三星希望重新回到与苹果和谷歌的摄像头质量竞赛中，目前三星还没有明确赢得这场竞赛。Roh 承诺将在新的一年里实现 “史诗级的新年”，并特别提到了利用人工智能来提高图像质量。IT之家了解到，计算摄影正是三星传统上稍稍落后于竞争对手的地方。

Roh 暗示，在 2021 年也会开始在 UWB 上做更多的事情。和苹果一样，他承诺手机会打开用户的车门。与苹果不同的是，还可以用其来定位物体，“甚至你的家庭宠物”。

三星这次真的放出了很多干货，此前消息称三星 Galaxy S21 系列将在 1 月 14 日全球上市，不妨期待一下。