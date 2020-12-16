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微软：Microsoft 365 应用原生适配苹果 M1 Mac

2020/12/16 7:07:09 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家12月16日消息 据微软官方宣布，今天为其多款 Microsoft 365 for Mac 应用程序发布新更新，以引入对苹果 M1 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini 的原生支持。

IT之家获悉，微软核心 Office 应用，包括 Office、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote 现在能够在 M1 Mac 上运行得更快。微软使用了二进制 Universal 应用，所以这些应用也将继续在英特尔 Mac 上正常运行。

根据微软的说法，更新将在今天进行，用户可以查看 Mac 应用商店，在微软应用中使用 AutoUpdate，或者等待自动更新。

今天更新后的 Outlook for Mac 应用现在包括了对 iCloud 账户的支持，允许在一个应用中使用工作和个人邮件、联系人和日历。这将在未来几周内向 Outlook for Mac 用户推送。

微软表示，它正在努力为 M1 Mac 原生支持引入更多应用，包括微软 Teams for Mac。微软还一直在重新设计一些 Office for Mac 应用，为 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote 提供更新的 Office Start 体验，这些更新将从下个月开始提供。

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关键词：Microsoft 365OfficeM1 Mac

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