IT之家 12 月 16 日消息 微软今天宣布,Microsoft 365 应用原生适配苹果 M1 Mac 设备,除此之外,微软也发布了原生支持苹果 M1 Mac 的 Visual Studio Code 预览版。

VS Code 官方表示,VS Code for Mac with @Apple Silicon 现在可以在 Insiders 频道中使用了!请关注 Mac/ARM64 的原生 M1 处理器支持。

IT之家获悉,VS Code 还表示,如果你使用的是配备 M1 处理器的 Mac 设备,运行速度会更快,使用的资源(内存和 CPU)更少。