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苹果公布一大波针对 M1 Mac 优化的热门应用程序

2020/12/15 9:02:03 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月3日消息 此前苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。IT之家获悉，苹果自研 M1 采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。苹果 MacBook Air 、MacBook Pro 13 英寸、Mac mini 首批搭载 M1 芯片。

外媒MacRumors报道，苹果近日分享了一份针对M1 Mac优化的热门应用清单，包括Mac应用商店中明星应用，如Pixelmator Pro、Adobe Lightroom、Affinity Designer、Darkroom、Fantastical、BBEdit、Instapaper和Twitter等等。

“搭载全新苹果M1芯片的Mac提供了前所未有的性能，开发者可以针对M1优化他们的应用，以提供改变游戏规则的速度和功能。”苹果表示，“开始使用这些应用程序，充分利用M1的强大功能。”

在今年6月的WWDC 2020上，苹果透露计划从Apple Silicon 开始，在Mac中开始使用自己定制芯片，现在苹果已经推出了M1芯片。苹果表示，其在Mac中摆脱英特尔处理器的过渡将需要两年左右的时间来完成，消息称，未来的苹果Silicon Mac将包括重新设计的14英寸和16英寸MacBook Pro机型、24英寸的iMac、小版本的Mac Pro等。

IT之家报道，上个月，苹果发布首批搭载M1芯片的Mac，包括全新的13英寸MacBook Pro、MacBook Air和Mac mini，基准测试证实，该芯片的每瓦特性能达到了业界领先水平。苹果定制化芯片令人印象深刻，基本款MacBook Air性能超过了基于英特尔的16英寸MacBook Pro的顶配版本。

下面是针对M1 Mac优化的应用列表：

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关键词：M1 MacApp Store

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