韩媒：苹果正准备 Airpods Pro Lite，明年上半年推出

IT之家12月16日消息 韩国媒体 TheLec 今日报道称，多个行业高管透露，苹果已经确认将发布 AirPods Pro 的 “Lite”版本（未定名），不支持主动降噪功能，预计它将以较低的价格发售。原因归纳于苹果计划进一步扩大无线耳机市场份额。

对于该耳机而言，潜在的客户是那些需要 AirPods Pro 的形状和设计，但不是降噪刚需的客户。

消息人士指出，苹果正在与一家韩国的材料企业合作开发一种搭载 H1 芯片的 Air-Pop 驱动芯片的系统级封装（SiP）产品。相比于现有的圆形 SiP，新的 Lite 型 SiP 据说是一个简单的正方形结构，该耳机在今年年内进行完成质量验证并将于明年开始生产。

▲图源：The Lec

韩媒指出，在去年 10 月推出 AirPods Pro 之后，苹果原计划按顺序先推出该耳机的 Lite 版本。但当时 AirPods Pro 的销售火热程度超出预期，为保证收益最大化苹果取消了先发布 Lite 版的计划。

IT之家了解到，苹果 AirPods 系列今年第三季度保持了第一的市场份额，当时约为了 29%，但有所下降，随后是小米、三星、JBL、QCY等厂商。