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摄影师演示苹果 iPhone 12 Pro ProRAW 拍照功能：照片细节更丰富

2020/12/16 14:40:31 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 16 日消息 以相机为主评测苹果 iPhone 而闻名的摄影师 Austin Mann 今天分享了 ProRAW 的细节，这是苹果在昨天的 iOS 14.3 更新中为 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 启用的新图像格式。

ProRAW 是一种适用于 iPhone 的 RAW 格式，还利用了苹果在 iPhone 中内置的所有计算摄影功能。正如 Mann 所解释的那样，该功能将精确成像所需的计算与用户对白平衡、降噪、锐化等偏好参数的控制相结合。

为了测试新的 ProRAW 功能，Mann 使用 iPhone 12 Pro Max 在夜间拍摄了一场流星雨。他在 ProRAW 和标准模式下拍摄了同一张照片，并在 Lightroom 中对照片进行了编辑。ProRAW 版本捕捉到了天空中更多的细节，突出了标准模式图像中被降噪抹去的星星。

▲左边为标准 HEIC 图像，右边为 ProRAW 图像。

Mann 在视频中介绍了 ProRAW 在处理具有明亮阳光和阴影的 HDR 场景时的好处，以及扩大的色彩范围。用 ProRAW 拍摄的图像是 12 位色彩，可以实现更细微的色调，色彩深度也有显著提升。

根据 Mann 的说法，在苹果的通用算法无法完成所有工作的极端场景下，用 ProRAW 拍摄是最有意义的。室内混合照明、极端弱光和超高动态范围的图像都有可能从 ProRAW 的设置中获益。

IT之家了解到，ProRAW 文件必须经过编辑，还不能直接从相机中分享，而且该功能在人像或全景模式中不可用。

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关键词：iPhone 12 Pro

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